مترو تهران عید غدیر و سوم مهر رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده با اشاره به اقدامات شرکت بهره‌برداری مترو تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید افزود: در روز سوم مهر که مصادف با آغاز سال جدید تحصیلی است مترو تهران با بهینه‌سازی زمان حرکت قطارها و جابجایی مسافران با حداکثر توان، سعی می‌کند تا خدمات بهتر و مؤثرتری را به دانش آموزان و دانشجویان ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران تصریح کرد: در روز سوم مهرماه مترو به‌صورت رایگان به محصلان اعم از دانشجویان و دانش آموزان خدمات‌رسانی خواهد کرد. درعین‌حال که تخفیف ویژه در طول سال برابر مصوبه شورای اسلامی شامل حال دانش آموزان و دانشجویان می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اقدامات ویژه شرکت بهره برداری مترو تهران در استقبال از مهر تنها به بهینه سازی برنامه حرکت قطارها محدود نشده است خاطرنشان کرد: سوم مهر رابطین فرهنگی شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اهدا هدایایی مانند لوازم‌التحریر به استقبال دانش آموزان و دانشجویان می‌روند ضمن آنکه در تمام ایستگاه‌های مترو با نصب بنر و پخش نماهنگ‌های ویژه، فضاسازی لازم برای سال تحصیلی صورت می‌گیرد.

احمدی بافنده اجرای سرود و نمایش‌های مرتبط در ایستگاه‌ها را از دیگر برنامه‌های فرهنگی شرکت بهره برداری مترو در روزهای آغازین سال جدید تحصیلی برشمرد و گفت: طرح قطار دانایی که به منظور ارتقا فرهنگ استفاده از مترو برای کودکان در تابستان امسال اجرایی شد همچنان باقوت در مهرماه نیز ادامه می‌یابد.

به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در طرح استقبال از مهر مسائل ایمنی به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. وی در این خصوص افزود: از چند ماه قبل برنامه ریزی و اقدامات لازم برای کنترل و تجهیز سیستم‌های ایمنی و اطفاء حریق ایستگاه‌های مترو، افزایش پوشش امدادی از طریق اورژانس تهران، تأمین برق اضطراری از طریق برق منطقه‌ای، رفع عیب قطارها، تأسیسات ایستگاه‌ها و باجه‌های کارت بلیت صورت گرفته است تا با آمادگی کامل به استقبال مهر برویم.