برگزاری ۱۵۰۰ برنامه شاخص در استان کرمانشاه طی هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مراد علی محمدی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت سی و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در محل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از برگزاری برنامه های این هفته با شعار «ما آماده ایم» خبرداد.

وی با اشاره به هشت سال دوران جنگ تحمیلی، هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بیان رشادت و ایثار مردم در آن دوران دانست و گفت: برنامه های این هفته با هدف حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس چون ایثار و شهادت برگزار می شود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه مهمترین راهبرد برنامه های این هفته را «نهادینه سازی روحیه ایثار و شهادت با بهره گیری از فرهنگ عاشورایی»، «تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در دوران دفاع مقدس» و «تشریح نقش امام (ره) و فرماندهان پیشکسوت» عنوان کرد.

وی با اشاره به اهداف تعیین شده در بنیاد حفظ آثار در اجرای برنامه های دفاع مقدس از پرداختن به نقش زنان و اقشار مختلف در برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس استان طی برنامه های این هفته خبر داد.

پرداختن به وحدت ملی در قالب برنامه های هفته دفاع مقدس استان

محمدی افزود: پرداختن به وحدت ملی از دیگر موارد مورد توجه در برنامه های دفاع مقدس استان است و اجرای برنامه ها عمدتا با رویکرد مردمی برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: عمدتا رویکرد برنامه ها در این هفته گفتماتی، تبلیغی و اطلاع رسانی است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه با اشاره به ۳۱ شهریور روز نیروهای مسلح از برگزاری مراسم رژه در این روز و در استان خبر داد.

وی افزود: در روز پنجشنبه نیز برنامه زیارت قبور شهدا و شهدای گمنام برگزار می شود و فرماندهان و ائمه جماعات نیز در روز جمعه و در نماز جمعه در خصوص دفاع مقدس سخنرانی خواهند کرد.

افتتاح فاز اول یادمان مطلع الفجر و یادمان شهدای گیلانغرب

محمدی، از تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در روز ششم مهر خبر داد و گفت: افتتاح دو یادمان مطلع الفجر با مساحت ۷۰۰ متر مربع در منطقه گور سفید شهرستان گیلانغرب و دفتر فرهنگی و یادمان شهدای گیلانغرب که پروژه عظیمی با ۴۸۰۰ متر مساحت و جزو پروژه های سفر رهبری است نیز در این هفته افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون فاز یک این پروژه تکمیل شده و در ۷ مهر امسال افتتاح و به بهره برداری می رسد. این پروژه از سال ۹۳ آغاز شده و در سال ۹۵ به پایان می رسد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه ادامه داد: از دیگر پروژه های مصوب سفر رهبری حرم شهدای اسلام آباد غرب، حرم شهدای بازی دراز و پادگان ابوذر است که به اتمام رسیده است. حرم شهدای دالاهو نیز ۹۵ درصد پیشرفت دارد.

وی یادآور شد: به منظور پاسداشت هفته دفاع مقدس ستاد هفته دفاع مقدس به ریاست استاندار و دبیری بنیاد حفظ آثار با ۹ کمیته شامل، نیروهای مسلح، فرهنگی، ورزش و جوانان، روستایی و عشایری، مساجد، زنان و خانواده، اطلاع رسانی، فضا سازی و تبلیغات و...در استان تشکیل شده و و ارزیابی برنامه ها نیز توسط بنیاد حفظ آثار انجام و کمیته برتر معرفی می شود.

برگزاری ۱۵۰۰ برنامه در استان طی هفته دفاع مقدس

محمدی از برگزازی بیش از ۱۵۰۰ برنامه شاخص طی هفته دفاع مقدس در سطح استان خبر داد و خاطر نشان کرد: برگزاری مراسم سان و رژه نیروهای مسلح در مرکز استان و برخی از شهرستان ها در روز ۳۱ شهریور، عطر افشانی مزار شهدا در روز یک مهر، تجلیل از پیشکسوتان توسط سپاه نبی اکرم(ص) در روز ۷ مهر و رو نمایی از ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس از جمله این برنامه ها است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره فرماندهان، امیران و ۹۸۰۰ شهید استان کرمانشاه گفت: به سمتی می رویم که ۵۰ عنوان کتاب کنگره شهدا چاپ و توزیع شود که با احتساب این۱۰ عنوان تا کنون ۴۰ عنوان آماده شده است.

افتتاح دهکده اقتصاد مقاومتی در استان

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه از برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی در ۱۴ شهرستان استان، برگزاری حماسه مردم گیلانغرب در روز ۷ مهر و در شهرستان گیلانغرب، نواختن زنگ ما آماده ایم در روز سوم مهر ماه در مدارس استان، افتتاح دهکده اقتصاد مقاومتی در پادگاه ورمنجه در روز ۴ مهر ماه، مراسم تجلیل از هنرمندان و عکاسان دفاع مقدس در روز ۷ مهر، افتتاح دفتر فرهنگی شهرستان گیلانغرب برای انجام کلیه فعالیت های دفاع مقدس در این شهرستان، افتتاح یادمان مطلع الفجر در روز ۷ مهر، اکران فیلم ایستاده در غبار، همایش فرهنگ و هنر روستایی، برگزاری سخنرانی فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس در نماز جمعه و بین صلاتین و سخنرانی فرماندهان در سخنرانی پیش از خطبه به عنوان دیگر برنامه های شاخص این هفته در استان یاد کرد.

وی با اشاره به اقدامات قبلی این مجموعه فرهنگی در احداث یادمان های شهدا گفت: احداث یادمان پاوه، احداث و توسعه یادمان مرصاد به مساحت ۱۸۰۰ متر توسط این بنیاد از جمله این اقدامات طی یکسال گذشته است.

محمدی افزود: هم چنین عمده عملیات عمرانی یادمان شهید شیرودی انجام شده است. یادمان بازی دراز نیز به اتمام رسیده و هرساله تعداد زوار آن اضافه می شود. هم چنین یادمان شهدای سومار به اتمام رسیده است. یادمانی نیز در مرز شیخ صله در حال احداث است و قرار است المانی نیز در مرز خسروی نصب شود.

احداث باغ موزه دفاع مقدس به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع

وی ادامه داد: عمده اقدام در احداث باغ موزه (مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان) به صورت مسقف و روباز است که مطالعات آن انجام و زمین آن مشخص شده که فاز اول آن در کنار پادگان توحید به مساحت ۱۷ هزار متر مربع احداث شود. پیمانکاری آن به یکی از شرکت های معتبر سپرده شده است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه در پایان از انجام آزمایش خون مربوط به والدین و اقوام درجه یک شهدای جاویدالاثر کرمانشاه خبر داد که به مرکز ارسال شده تا با مطابقت با DNA شهدا تعدادی از آنان شناسایی شوند.