  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

اولین جراحی درون چشمی با روبات انجام شد

اولین جراحی درون چشمی با روبات انجام شد

محققان توانسته اند با استفاده از یک روبات کنترل شونده با ریموت، یک غشا با ضخامت یک صدم میلی متری را از شبکیه چشم راست یک مرد ۷۰ ساله بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، دستگاه رباتیک برش شبکیه(R۲D۲) بوسیله محققان دانشگاه آکسفورد طراحی شده است و هزینه های مالی مربوط به این پروژه نیز بوسیله این دانشگاه تامین شده است.

این دستگاه روباتیک درون چشم و از طریق یک سوراخ با قطر کمتر از یک میلی متر عمل می کند و برای ورود و خروج نیز به سوراخی به همین اندازه نیاز است.

این دستگاه در اصل برای برداشتن تومورهای ناخواسته طراحی شده و دست ورزی با آن به خوبی درون چشم امکان پذیر است. این ربات شبیه یک دست مکانیکی عمل می کند و بوسیله هفت موتور کنترل شونده با کامپیوتر و مستقل از یکدیگر تنظیم می شود و این قدرت را دارد که با دقت کمتر از یک هزارم میلی متر جابجایی انجام داده و عملکرد خود را انجام دهد.

محققان این ربات را برای جراحی چشم چندین بیمار استفاده کردند. در بخش اول، آن ها از این ربات برای برداشتن غشا از روی شبکیه(بدون آسیب رساندن به آن) استفاده کرده اند و در فاز بعدی آن ها قصد دارند که از این ربات برای وارد کردن یک سوزن به زیر شبکیه و تزریق مایع استفاده کنند.

این اولین باری است که این جراحی با چنین روشی انجام می گیرد.

محققان امیدوارند که بزودی از این ربات برای ژن درمانی استفاده کنند که امروزه درمانی امیدوار کننده برای نابینایی محسوب می شود.

کد مطلب 3773461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها