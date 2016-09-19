اولین جراحی درون چشمی با روبات انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، دستگاه رباتیک برش شبکیه(R۲D۲) بوسیله محققان دانشگاه آکسفورد طراحی شده است و هزینه های مالی مربوط به این پروژه نیز بوسیله این دانشگاه تامین شده است.

این دستگاه روباتیک درون چشم و از طریق یک سوراخ با قطر کمتر از یک میلی متر عمل می کند و برای ورود و خروج نیز به سوراخی به همین اندازه نیاز است.

این دستگاه در اصل برای برداشتن تومورهای ناخواسته طراحی شده و دست ورزی با آن به خوبی درون چشم امکان پذیر است. این ربات شبیه یک دست مکانیکی عمل می کند و بوسیله هفت موتور کنترل شونده با کامپیوتر و مستقل از یکدیگر تنظیم می شود و این قدرت را دارد که با دقت کمتر از یک هزارم میلی متر جابجایی انجام داده و عملکرد خود را انجام دهد.

محققان این ربات را برای جراحی چشم چندین بیمار استفاده کردند. در بخش اول، آن ها از این ربات برای برداشتن غشا از روی شبکیه(بدون آسیب رساندن به آن) استفاده کرده اند و در فاز بعدی آن ها قصد دارند که از این ربات برای وارد کردن یک سوزن به زیر شبکیه و تزریق مایع استفاده کنند.

این اولین باری است که این جراحی با چنین روشی انجام می گیرد.

محققان امیدوارند که بزودی از این ربات برای ژن درمانی استفاده کنند که امروزه درمانی امیدوار کننده برای نابینایی محسوب می شود.