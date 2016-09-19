پنجاه پروژه نیمه تمام ورزشی در کردستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی هزار و ۲۰۰ نفری سریش آباد با بیان اینکه اتمام پروژه های نیمه تمام به خصوص طرح های ورزشی در اولویت کار دولت است اظهار داشت: تصمیم بر این است که تا اتمام کامل پروژه های قبلی هیچ گونه پروژه جدیدی را اجرا نکنیم.

وی با بیان اینکه دو سالن ورزشی دیگر در سطح استان به بهره برداری خواهد رسید، افتتاح سالن ورزشی سریش آباد را چهل و ششمین پروژه در طول سه سال دولت تدبیر و امید در کردستان دانست.

به گفته زاهدی در حال حاظر در استان ۵۰ پروژه نیمه تمام ورزشی وجود دارد که نیاز است برای تکمیل این مهم تلاش ها مضاعف و همت ها بیشتر شود.

وی وجود استعدادهای ورزشی در سریش آباد را امری مهم خواند و بر تلاش برای رونق ورزش استان تأکید کرد.