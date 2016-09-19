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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

استاندار کردستان خبر داد:

پنجاه پروژه نیمه تمام ورزشی در کردستان وجود دارد

پنجاه پروژه نیمه تمام ورزشی در کردستان وجود دارد

قروه- استاندار کردستان با بیان اینکه ۵۰ پروژه ورزشی نیمه تمام در استان وجود دارد، گفت: تدبیر دولت بر به پایان رساندن طرح هایی است که می تواند رونق منطقه را به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی هزار و ۲۰۰ نفری سریش آباد با بیان اینکه اتمام پروژه های نیمه تمام به خصوص طرح های ورزشی در اولویت کار دولت است اظهار داشت: تصمیم بر این است که تا اتمام کامل پروژه های قبلی هیچ گونه پروژه جدیدی را اجرا نکنیم.

 وی با بیان اینکه دو سالن ورزشی دیگر در سطح استان به بهره برداری خواهد رسید، افتتاح سالن ورزشی سریش آباد را چهل و ششمین پروژه در طول سه سال دولت تدبیر و امید در کردستان دانست.    

به گفته زاهدی در حال حاظر در استان ۵۰ پروژه نیمه تمام ورزشی وجود دارد که نیاز است برای تکمیل این مهم تلاش ها مضاعف و همت ها بیشتر شود.

وی وجود استعدادهای ورزشی در سریش آباد را امری مهم خواند و بر تلاش برای رونق ورزش استان تأکید کرد.

کد مطلب 3773463

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