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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی:

۸۰ معلم ابتدایی خراسان شمالی در طرح راهبران آموزشی شرکت کردند

۸۰ معلم ابتدایی خراسان شمالی در طرح راهبران آموزشی شرکت کردند

بجنورد- معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی گفت: با برگزاری آزمون و مصاحبه ۸۰ معلم ابتدایی استان در طرح راهبر آموزشی تربیتی برای مدارس روستایی و عشایری و چندپایه شرکت کردند.

عصمت بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از اجرای طرح راهبر آموزشی ارتقای کمی و کیفی در امر آموزش‌وپرورش دانش آموزان در مناطق روستایی و عشایری و چندپایه، افزایش سطح کیفی، جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و راهنمایی و نظارت بر فعالیت این مدارس است.

بدخشان بابیان اینکه در این طرح سطح مهارت حرفه‌ای معلمان با برگزاری آزمون و مصاحبه ارزیابی شد، تصریح کرد: معلمان و مدیرانی که در این طرح شرکت کردند از تجربه و تخصص آموزش در مدارس چندپایه برخوردار بودند.

وی با اشاره به اینکه آزمون و مصاحبه این راهبران در ۲۱ شهریورماه سال جاری برگزار شد، گفت: معلمانی که در آزمون شهریورماه طرح راهبران آموزشی انتخاب شوند به‌عنوان ناظر، مشاور تحصیلی دانش آموزان در مناطق روستایی و عشایری و دارای کلاس‌های چندپایه فعالیت می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش استان افزود: این راهبران باید از وضعیت آموزش و تحصیل دانش آموزان این مناطق بازدید و ارائه گزارش و عملکرد دهند.

کد مطلب 3773466

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