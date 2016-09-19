ضرورت توزیع عادلانه و متوازن سرانه های خدماتی در بافت های فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، عباداله فتح اللهی در این جلسه با اشاره به تدابیر شهردار محترم تهران مبنی بر پرهیز از تصدی گری و امور اجرایی در حوزه نوسازی و ورود به مدیریت هماهنگ، خاطرنشان کرد: در سال های اخیر مقدمات اجرایی شدن مدیریت هماهنگ با حضور مجموعه دستگاه ها و نهادهای مسئول در حوزه نوسازی از سطح ملی تا ستادهای منطقه ای، نواحی و کارگروه های محله ای شکل گرفته است که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ثمرات و برکات این نهاد ارزشمند باشیم.

فتح اللهی با اشاره به شکل گیری کمیته های تخصصی زیرمجموعه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران و حضور ۳۲ دستگاه نقش آفرین در حوزه نوسازی در ستاد مذکور، تصریح کرد: کمیته هماهنگی و برنامه ریزی یکی از کمیته های ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران است که به منظور بسیج کلیه ظرفیت ها و امکانات در مجموعه مدیریت شهری ایجاد شده و معاونت ها، سازمان ها، شرکت ها و سایر مجموعه های شهرداری به منظور ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران و به ویژه مناطق محروم و فرسوده در این کمیته عضو هستند و انجام وظیفه می کنند.

وی با بیان این که وظایف حوزه های مختلف عضو در کمیته هماهنگی و برنامه ریزی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران برای ارتقا کیفیت زندگی و تأمین زیرساخت ها و سرانه های خدماتی در محلات بافت فرسوده تنظیم و مشخص شده است، اظهار داشت: هدف ما این است که با متمرکز کردن خدمات شهرداری تهران در حوزه های مختلف شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهری و ... در بافت های فرسوده، ساکنان و مالکان بافت های فرسوده که در روند نوسازی با شهرداری همکاری می کنند بتوانند به طور ویژه از خدمات مجموعه مدیریت شهری بهره مند شوند.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی مجموعه خدمات شهری شهرداری تهران، عنوان کرد: ضروری است میانگین سرانه های خدماتی در بافت های فرسوده به میانگین سرانه های خدماتی در شهر تهران نزدیک باشد.

فتح اللهی با بیان این که حوزه خدمات شهری شهرداری تهران نقش بسزایی در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان دارد، خاطرنشان کرد: میانگین تراکم طبقات قبل از نوسازی ۱.۵ الی ۲ طبقه است اما پس از نوسازی این رقم به ۴ تا ۶ طبقه افزایش می یابد و همین امر باعث کاهش سرانه های خدماتی در بافت های فرسوده می شود، لذا ضروری است سرانه های خدماتی به صورت متوازن و عادلانه در شهر توزیع گردد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم استحکام را سه شاخصه بافت فرسوده عنوان کرد و گفت: نفوذناپذیری و وجود معابر و گذرگاه های تنگ و تاریک در محلات فرسوده یکی از مقولاتی است که نیاز به توجه ویژه دارد و زحمت همکاران ما را در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران مضاعف می سازد.

وی یکی از معضلات و مشکلات بافت های فرسوده و به ویژه بافت های تاریخی فرسوده را مهاجرت ساکنان قدیمی به دلیل فقدان تعلق خاطر به محل سکونت و استقرار موقت ساکنان جدید دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد تعلق خاطر و حفظ ساکنان در محلات اگرچه کاری با ماهیت اجتماعی است اما حوزه خدمات شهری نیز می تواند با ارائه خدمات مورد نیاز به ساکنان بافت های فرسوده در ایجاد تعلق خاطر و حفظ آن ها در محلات نقش بسزایی داشته باشد.

مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی کامل این حوزه برای ارائه خدمات به بافت های فرسوده، تصریح کرد: در مباحث زیباسازی، میادین میوه و تره بار، شهروند، آتش نشانی، فضای سبز و غیره اقدامات گسترده ای انجام شده است، تمرکز این اقدامات در بافت های فرسوده اثر مثبتی به جای خواهد گذاشت و موجب ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان بافت های فرسوده می شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: اولویت اقدامات را در بحث بافت های فرسوده قرار خواهیم داد و به این منظور ضروری است اولویت ها و کمبودهای سرانه های خدماتی در محلات بافت های فرسوده نیز مشخص شود.