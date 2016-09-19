سرنشینان اتوبوس غرق شده در خلیج فارس نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، پژمان بهرامی با اشاره به غرق شدن اتوبوس مسافربری در بندر بهل گفت: این اتوبوس با ۱۴ سرنشین از شیراز راهی جزیره قشم بود و به هنگام سقوط در دریا کلا ۸ سرنشین داخل اتوبوس بود که با تلاش نیروهای مستقر در بندر پهل همه آنان از طریق سقف اتوبوس به بیرون منتقل شدند و حال همه سرنشینان اتوبوس شرکت میهن نور شیراز خوب است.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز تلاش برای بیرون آوردن اتوبوس از داخل دریا با توجه به شرایط جزر دریا با مشارکت نیروهای امدادی، پتروساحل، دریابانی، امور بنادر و اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد قشم ادامه دارد.

مدیر امور بنادر سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد: اتوبوس به هنگام آماده شدن برای ورود به شناور لندینگ‌کرافت به دلیل خالی کردن ترمز از قسمت عقب به داخل دریا سقوط کرد.

سفر به جزیره قشم از سه مسیر هوایی، دریایی و زمینی امکان‌پذیر است که در بخش زمینی مسافران با وسایل نقلیه شخصی یا عمومی از طریق اسکله پهل بندرعباس و از طریق شناورهای ویژه حمل خودرو (لندینگ‌کرافت‌ها) پس از طی مسیر دو کیلومتری از روی آب‌های خلیج فارس وارد اسکله لافت در جزیره قشم می‌شوند.