پیش بینی انجام عملیات اینترنتی سرشماری توسط ۶۰ درصد مردم بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرادی سرپرست فرمانداری شهرستان بشرویه پیش از ظهر دوشنبه در اولین جلسه هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: اولین سرشماری در سال ۱۳۳۵ صورت گرفت و سپس هر ده سال یکبار و بعد از آن به صورت پنج سال یکبار انجام می شد.

وی افزود: سرشماری جهت برنامه ریزی دقیق تر در تمامی امور در سطح کشور صورت می پذیرد و به اموراتی چون یارانه و درآمد افراد ارتباطی ندارد لذا امید می رود تمامی هموطنان در این امر همکاری لازم را داشته باشند.

مرادی اظهار داشت: امسال هشتمین سرشماری از مهرماه آغاز شده و برای اولین بار به صورت اینترنتی انجام می شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان بشرویه گفت: اینترنتی بودن سرشماری علاوه بر افزایش دقت موجب افزایش سرعت و جلوگیری ازاتلاف وقت نیز می شود.

وی بیان کرد: پیش بینی شده در سطح استان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از هم استانی ها بتوانند تمام امور سرشماری را از طریق اینترنت انجام داده و سپس کد رهگیری را تحویل ماموران سرشماری دهند.

مرادی افزود: پیش بینی می شود این تعداد در شهرستان بشرویه به حدود بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد برسد.

وی گفت: مردم از سوم مهرماه فرصت دارند تا اطلاعات و آمار خود را از طریق سایت سرشماری نفوس و مسکن وارد کنند.

سرپرست فرمانداری بشرویه گفت: سرشماری میدانی افراد از تاریخ ۲۵ مهرماه آغاز می شود لذ ا در صورت مراجعه افراد قبل از این تاریخ موارد را سریعا به مراجع قانونی اعلام کنند.

مرادی اظهار داشت: پس از تاریخ ۲۵ مهر ماه ماموران سرشماری با مراجعه به درب منزل افرادی که از طریق اینترنتی اقدامات لازم را انجام داده اند تنها کد رهگیری را اخذ خواهند کرد.

وی افزود: افرادی که نتوانند از طریق اینترنتی اقدام به وارد کردن اطلاعات خود کنند پس از مراجعه ماموران سرشماری به صورت آنلاین اطلاعات آنها وارد خواهد شد.