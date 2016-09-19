رویکرد وزارت علوم در عفاف و حجاب فرهنگی است

به گزارش خبرنگارمهر، سید ضیاء هاشمی در نشست خبری نهمین جشنواره ملی حرکت که امروز در وزارت علوم برگزار شد، گفت: نهمین دوره جشنواره ملی حرکت هفته آینده از ۳ تا ۵ مهر در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

وی افزود: اهتمام وزارت علوم به برنامه های جمعی به ویژه دانشگاهی باعث شده که تعداد این جشنواره ها هر ساله افزایش پیدا کند و میانگین برگزاری این جشنواره در هر دوره، کمتر از یک سال شده است.

معاون فرهنگی وزیر علوم ادامه داد: تلاش شده که سالانه یک جشنواره ملی دانشجویی داشته باشیم. وقتی جشنواره ای در سطح ملی برگزار می شود، به این معنی است که در سطح دانشگاهی برگزار شده و بهترین و برترین آثار به جشنواره ملی راه پیدا کردند.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی حرکت امسال در سطح قوی تری برگزار می شود یادآورشد: به دنبال حضور تعدادی از دانشجویان خارجی در جشنواره سال گذشته، امسال بخش بین الملل به طور رسمی فعال شده است و علاوه بر دانشجویان کشور، دانشجویان سایر کشورها برای حضور در این جشنواره دعوت شده اند. در دوره قبل هم بخش بین الملل را داشتیم، اما امسال این بخش به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی از حضور دانشگاه های غیرانتفاعی در این دوره جشنواره ملی حرکت خبر داد و گفت: دانشگاه های غیرانتفاعی در این دوره حضور خوبی داشتند. این جشنواره در دوره های قبل با حضور دانشگاه های مجموعه وزارت علوم، علمی کاربردی، پیام نور و فرهنگیان برگزار می شد که امسال دانشگاه های غیرانتفاعی اضافه شدند و تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی نیز در بخش نمایشگاهی حضور دارند.

هاشمی ادامه داد: جشنواره ملی حرکت در چهار بخش رقابتی، نمایشگاهی، آموزشی و فن بازار برگزار می شود که در بخش رقابتی دانشجویان در سطح ملی به رقابت می پردازند. در بخش نمایشگاهی آثار دانشجویان در جشنواره به نمایش گذاشته می شود و در بخش آموزشی کارگاه های آموزشی و میزگردهای تخصصی را خواهیم داشت. بخش فن بازار هم از سال گذشته به این جشنواره اضافه شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم اظهار داشت: اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی در این سال ها رشد بالایی داشتند که این مساله باعث شده که فرصتی برای رقابت بین اتحادیه ها ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: در آغاز دولت پنج اتحادیه علمی و انجمن دانشجویی داشتیم که امروز به ۲۸ اتحادیه رسیده است و امیدواریم به بالاتر از این تعداد برسد، چرا که افزایش تعداد آنها فرصتی برای تبادل نظر میان دانشجویان است.

هاشمی از اضافه شدن بخش خلاق به جشنواره امسال خبر داد و گفت: در این بخش که این دوره به جشنواره اضافه شده ۲۷۶ اثر به عنوان اثر خلاق ارایه شده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم ادامه داد: ۹۴ دانشگاه در این دوره جشنواره شرکت کردند که نسبت به دوره قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است. تعداد آثار برگزیده ۹۷۵ اثر بوده که ۲۵ درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته و تعداد داوران نیز از ۵۰ نفر به ۱۲۰ نفر رسیده است.

ضیاء هاشمی در مورد بخش های جشنواره ملی حرکت گفت: این جشنواره ها شامل فعالیت های آموزشی، کارآفرینی، نشریه، کتاب، مسابقه، بخش ترویجی و بخش خلاق خواهد بود.

وی ادامه داد: ۹۷۵ اثری که ارسال شده، در سطح دانشگاهی امتیاز برتر را گرفتند و در سطح ملی به رقابت می پردازند. به ترتیب در حوزه های فنی و مهندسی و علوم پایه، کشاورزی و معماری و علوم دامی بیشترین اثر ارسال شده است.

هاشمی در مورد روند انتخاب آثار برتر گفت: روند انتخاب به این گونه است که هر اثر برای سه داور ارسال شده و میانگین امتیاز سه داور به عنوان نمره این اثر در نظر گرفته شد و براین اساس آثار طبقه بندی شدند، ۳۰ درصد آثار به مرحله نهایی راه پیدا کردند که توسط داوران مورد بررسی قرار گرفتند.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۷۰۰ انجمن علمی ثبت شده در سطح دانشگاه داریم و قرار است با بخش های دیگر وزارت علوم از جمله معاونت پژوهشی و معاونت علمی ریاست جمهوری برای ارتقای فعالیت این انجمن ها همکاری کنیم.

وی افزود: دراین جشنواره ۱۹ انجمن علمی فعال برگزیده، ۲۶ انجمن علمی شایسته تقدیر و ۴۸ انجمن علمی شایسته تشویق می شوند و ۱۶ اثر انجمن علمی خلاق به مرحله نهایی راه پیدا کرده و دو دانشگاه برگزیده و ۷ دانشگاه شایسته تقدیر شناخته می شوند.

وزیرعلوم در ادامه در خصوص برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها گفت: هر دانشگاهی به صورت جداگانه این جشن را برگزار می کند و مراسم رسمی به طور معمول در دانشگاه تهران برگزار می شود، اما خود دانشگاه در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد.

هاشمی در پاسخ به سوال مهر در مورد ابلاغ بخشنامه عفاف و حجاب نیز گفت: در این بخشنامه تاکید شده که مسئولان دانشگاه با دقت در این حوزه به فعالیت بپردازند تا باعث رشد آموزه های دینی و عرصه های رفتاری شوند. طرحی را به عنوان یک تحلیل و رویکرد در اختیار دانشگاه ها قرار دادیم که نشان می دهد نگاه به آموزه عفاف و حجاب چگونه باید باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: بخش عمده ای از جامعه نسبت به مسئله حجاب التزام دارند، اما بخشی ممکن است شاهد رفتارهایی باشد که مطلوب نیست؛ بنابراین توصیه هایی در این بخشنامه شده که در دانشگاه ها به کار گرفته شود، چرا که دانشگاه باید سلامت رفتاری بالاتری نسبت به جامعه داشته باشد.

وی گفت: رویکرد ما در حوزه عفاف و حجاب رویکرد فرهنگی است، نه امنیتی و معتقدیم این حوزه جز با مشارکت بخش های مختلف رشد نخواهد کرد. ما معتقدیم روش های غلط آثار منفی و مخرب دارد و توصیه شده دانشگاه ها از این روش ها پرهیز کنند و آن را تبدیل به یک مسئله سیاسی نکنند.

هاشمی در مورد ابلاغ آیین نامه اردوهای دانشجویی گفت: آیین نامه اردوها توسط شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بررسی شده؛ ابهاماتی در مورد سفرهای آموزشی وجود داشت که آن ابهامات شفاف سازی شده و منتظریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به زودی ابلاغ کند.