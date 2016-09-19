بستر ارتباطات فیبرنوری به مراکز تجاری واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مخابرات تهران اعلام کرد: طرح تخفیف بستر فیبرنوری برای سرویسهای دیتای تجاری در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام ارائه می شود.
این طرح به همراه یکی از سرویس های دیتای تجاری به متقاضیان واگذار می شود.
با توجه به درآمد حاصل از سرویس های تجاری خریداری شده جهت هزینه های اجرای فیبر نوری، مشترکانی که قرارداد خود را حداقل ۳ ساله تنظیم کنند تا سقف ۱۰۰ درصد از تخفیف بهره مند می شوند.
پس از دریافت ضمانت نامه از مشترک هزینه بستر فیبر نوری بصورت اقساط به همراه هزینه های ماهیانه سرویس تجاری دریافت می شود.
متقاضیان دریافت این طرح می توانند از تاریخ ۴ تا ۷ مهر ماه نسبت به ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تلکام تهران، اقدام کنند.
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