سیدجواد اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۶‌مین جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی از تاریخ ۴ مهر تا ۹ مهر ماه ۹۵ در مشهد برگزار می‌شود که در این جشنواره ۱۵ اثر نمایشی از شش شهرستان خراسان رضوی شامل مشهد، تربت‌حیدریه، درگز، نیشابور، کاشمر و گناباد شرکت دارند.

وی افزود: اجرای عمومی این آثار نمایشی که پس از تایید هیئت بازبینی توسط فرشید تمبری، محمد حسن‌زاده و محمد مداح‌حسینی به جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی در مهرماه ۹۵ راه یافته‌اند، از مدتی پیش از آغاز جشنواره ۲۶ام آغاز شده و تا زمان شروع به کار جشنواره ادامه می‌یابد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی از برگزاری نشست خبری این جشنواره در روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۹۵ خبر داد و گفت: این نشست خبری با رونمایی از پوستر ۲۶‌مین جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی و همچنین معرفی داوران بخش مسابقه این جشنواره در انجمن هنرهای نمایشی مشهد برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به وضعیت هنرهای نمایشی در شهرستان‌های خراسان رضوی بیان کرد: تئاتر شهرستان‌های خراسان رضوی اگرچه هنوز به جایگاه ایده‌آل و درجه مطلوب نرسیده‌است، اما باید گفت کمیت و کیفیت آثار در قیاس با سال‌های گذشته روندی رو به رشد داشته‌است.

اشکذری افزود: با توجه به انگیزه‌های قوی هنرمندان عرصه تئاتر شهرستان‌های خراسان رضوی و نیاز جدی تئاتر استان به دریافت زیرساخت‌های بیشتر، در حال تشکیل شورای عالی تئاتر شهرستان‌های خراسان رضوی هستیم که جزئیات این شورا در نشست خبری ۲۶‌مین جشنواره تئاتر استان اعلام می‌شود.