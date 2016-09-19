اجرای ۶۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد ناظری صبح امروز در نشست خبری با رسانه ها اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها، مجاهدتها و سلحشوری های خیل عظیمی از فرزندان این مرز و بوم است.

وی افزود : با ۵۰ عنوان کلی و قریب به ۶۰۰ برنامه اجرایی در ۷ مولفه فرهنگی، بصیرتی و روشنگری، ترویج روحیه جهاد و شهادت ، ورزشی، هنری، دفاعی و امنیتی و اقتدار و مردم یاری برنامه های سی ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در سطح استان اجرا می شود.

ناظری با اشاره به برگزاری همایش فرماندهان در جوار مزار سردار حاج قاسم میرحسینی بیان کرد : این همایش ویژه فرماندهان سپاه و بسیج سطح است و از جمله برنامه‌های ویژه‌ای است که برای هفته دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به شعار امسال افزود: در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سطح استان متناسب با نوع تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی اعم ازآمریکا و ارتجاع منطقه برنامه ریزی شده است.

وی گفت : برنامه های امسال با شعار « ما آمده ایم » با قوت و قدرت، نوآوری و جذابیت، بصریت افزایی و روشنگری و نشر ارزشهای دفاع مقدس با کمک همه مردم استان و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

جانشین سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سعی داریم در برنامه های این هفته نسل جوان که دفاع مقدس را ندیده اند را با نقش آمریکا در تشویق صدام در حمله و تجاوز و همچنین حمایت و پشتیبانی همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی و تجهیزاتی و مستشاری آمریکا و دیگر دشمنان را که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دولت بعث عراق انجام دادند آشنا کنیم.

ناظری با اشاره به برنامه‌های سپاه سیستان و بلوچستان در حوزه عمرانی و محرومیت‌زدایی افزود: اعزام اردوهای جهادی یک روزه، درمان رایگان مردم مناطق محروم و افتتاح خانه‌های محرومین از دیگر برنامه های سپاه در طول هفته دفاع مقدس در سطح استان است.