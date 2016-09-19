نیروهای مسلح ایران تنها نیروی مکتبی دارای انگیزه معنوی دردنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابوالفضل برزگری امروز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در سنندج برگزار شد به بیان مطالبی در ارتباط با دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و تحرکات دشمنان ایران اسلامی در چند سال اخیر پرداخت و گفت: امروز تمامی مسلمانان می دانند آل سعود و یهود و سرائیل غاصب دو روی یک سکه هستند.

وی عنوان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند تا ۲۵ سال آینده اسرائیل وجود نخواهد داشت امیدواریم تا پنج سال آینده هم به همت مردم یمن و بیداری اسلامی دیگر حکومتی به نام آل سعود هم وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نصرت الهی در تمامی جوانب اعم از خنثی شدن توطئه ها و دسیسه های دشمنان و زیادشدن طرفداران وجود دارد، بیان کرد: ۲۹ فرودرین ماه که ایادی استکبار قصد برهم زدن رژه نیروهای مسلح ما را داشتند که عوامل آنها با مدد الهی و تلاش و هوشیاری نیروها جان برکف ما دستگیر شدند و اینگونه دسیسه های دشمنان را نقشه برآب کردند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان ادامه داد: دشمنان گروه هایی را راهی مرزهای ایران اسلامی می کنند چون نمی توانند امنیت حاکم بر کشور ما را ببینند.

امیر برزگری اظهارداشت: عوامل اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و عربستان به افرادی که حاضر شوند به کشورما بیایند و امنیت آن را برهم بزنند مبالغی را پرداخت می کنند غافل از اینکه امنیت حاکم بر ایران اسلامی توسط مردم ایجاد و حفظ می شود و هیچ کسی توانایی ضربه زدن به آن را ندارد.

وی با اشاره به اینکه در قرآن کریم سه مفهوم مقدس ایمان، هجرت و جهاد به طور همزمان به کار برده شده است، بیان کرد: برهمین اساس فرمانده کل قوا در دیدار با فرماندهان فرمودند در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه نیروهای مسلح دفاع از مرزهای امنیت ملی است بنابراین باید توان عملیاتی و انگیزه های این نیروها روزبه روز تقویت شود.

وی اضافه کرد: رهبر فرمودند دو گروه ارتش دربرخی کشورها وجود دارند گروهی نیروها ویترینی هستند هم چون ارتش عربستان که توان عملیاتی ندارند و فقط برای حفظ حکومت ها ایجاد شدند.

وی ادامه داد: گروهی هم نیروهای مسلح در ظاهر دارای توان عملیاتی زیادی هستند و وقتی در میدان عمل قرار می گیرند تنها نظامی صرف هستند و بی منطقی و بی رحمی در دستور کار آنها است و نمونه آن عملکرد ارتش آمریما در افغانستان و عراق است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان عنوان کرد: تنها نیروی مسلحی که در دنیا هم مکتبی است و هم دارای انگیزه معنوی و کارایی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

امیر برزگری اظهارداشت: در نیروهای مسلح ما روی مولفه های توان عملیاتی که مجموعه ای است شامل سازماندهی، آموزش و تجهیزات، کار می شود و علاوه بر آن در ارتباط با ارتقا و توجه به انگیزه های معنوی نیروها هم برنامه ریزی هایی انجام می شود.

وی اعلام کرد: خوشبختانه اکنون در وضعیتی هستیم که نیروهای مسلح ما اعم از ارتش سرافراز نیروی زمین، هوایی، دریایی و پدافند مجهز به آخرین تجهیزات مدرن و نیروی انسانی کارآمد و پا دررکاب هستند.

وی اضافه کرد: نیروهای مسلح ما امروز در لباس هایی به رنگ های مختلف که لباس شرافت، عزت، ابتخار، جهاد، شهادت، شهامت و حتی کفن آنها است، از آمادگی کامل برخوردارند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان با بیان اینکه نگاه نیروهای مسلح اجرای ماموریت نیست بلکه کار خود را ادای تکلیف می دانند، گفت: امروز نیروهای مسلح ما فرزندان بدر، احد و خیبر و عملیات ثامن الائمه، فتح المبین هستند و خود را عاشورایی و حسینی می دانند.

امیر برزگری به دستاوردهای دفاع مقدس در عرصه های داخلی و بین المللی اشاره کرد و اظهارداشت: یکی از تجربه های نیروهای مسلح ما مبارزه با ضدانقلاب و گروهک های معاند و همزمان نبرد گسترده در مقابل تجاوز خارجی است.

وی با اشاره به اینکه در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، سیاسی امنیتی دفاع مقدس دستاوردهای ارزشمندی برای ما داشته است، افزود: ابتکار عمل در ساخت تجهیزات و وسایل جنگی، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی، تحول در ساخت صنایع از جمله انواع موشک ها و پیشرفت در امور هوا و فضا از دستاوردهای مهم دفاع مقدس است.

وی با اشاره به تقدیم ۳ هزار و ۳۵۴ شهید، ۱۲ هزار و ۷۱۴ جانباز و ۵۶۸ نفر آزاد در لشکر ۲۸ پیاده کردستان و گروه ۳۳ توپخانه ارتش در استان، افزود: امنیت کنونی ایران اسلامی به ویژه منطقه کردستان مرهون رشادت های این ایثارگران است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان به برنامه های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: برگزاری رژه نیروهای مسلح در روز چهارشنبه هفته جاری و نمایش تجهیزات مدرن و جدید ارتش، عطرافشانی مزارشهدا، برگزاری مراسم تجلیل از سربازان نمونه از جمله برنامه های ما در این هفته است.

امیر برزگری ادامه داد: از دیگر برنامه های ما شامل سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه، همایش پیاده روی خانوادگی با عنوان معنویت، وحدت ملی، سلامت و خانواده و به صدادرآوردن زنگ دفاع مقدس در مدارس، عیادت ازبیماران، برگزاری صبحگاه مشترک با حضور امیر صارمی، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس و کتاب، انتشار و چاپ کتاب یادیاران، برگزاری مسابقات تیراندازی فرماندهان نیروهای مسلح است.