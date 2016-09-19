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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط کمیته امداد کشور

پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط کمیته امداد کشور

شیراز – مدیرعامل صندوق قرض الحسنه کمیته امداد کشور گفت: ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱ میلیون و ۲۷۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورمحمدی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح صندوق قرض الحسنه شیراز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، تاکید کرد: هدف اصلی ما انجام قرض الحسنه واقعی است و این کار را تحت نظارت بانک مرکزی انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: موضوع تبدیل شدن این صندوق به بانک را مد نظر نداریم زیرا اولویت اول و اصلی ما ارائه خدمات قرض الحسنه واقعی به افراد نیازمند و خانواده های تحت پوشش کمیته است.

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه کمیته امداد کشور یادآور شد: در کل کشور ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار خانواده تحت پوشش پرداخت شده است که با راه اندازی شعب در تمام مراکز استانها این رقم بیشتر خواهد شد.

نورمحمدی افزود: این صندوق تسهیلات با سود واقعی قرض الحسنه را ارائه می کند و خانواده های تحت پوشش نیز مراحل دریافت وام آنها بسیار راحت است.

وی تاکید کرد: موجودی این صندوق در کشور حدود یک هزار میلیارد تومان است که به طور حتم با کمک خیرین و سپرده های مردم توان مالی و ارائه خدمات ما نیز به نیازمندان بیشتر می شود.

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه کمیته امداد کشور با اشاره به اینکه به زودی تمامی منابع کمیته امداد به این صندوق منتقل می شود، گفت: برنامه ریزی های لازم انجام شده که فعالیت های بانکی کمیته امداد به زودی از طریق این صندوق انجام شود.

کد مطلب 3773497

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