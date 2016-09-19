به گزارش خبرگزاری مهر، کلیپ تصویری با موضوع «پاسخ غم‌انگیز استاد مصری دربارۀ غدیر» از حجت الاسلام پناهیان از لینک بالا قابل دریافت است.

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در طول سال در کدام شب، طعام دادن و خرج دادن و نذری دادن ثوابش از تمام شبهای سال بیشتر است؟ شب قدر؟ شب عاشورا؟ شب ۲۸ صفر؟ ایام عید غدیر غذا دادن ثوابش بیشترین ثواب است.

امیرالمومنین(ع) فرمود: اگر در عید غدیر یک وعده عذا بدهی، انگار به یک میلیون پیامبر غذا داده‌اید. اگر به بیش از یک نفر طعام بدهید، ببینید چقدر ثواب دارد؟! آن‌وقت خیلی‌ها وقتهای دیگر غذا می‌دهند، شب عید غدیر غذا نمی‌دهند.

آن وقت بنده یک سال حج بودم داشتیم با استاد دانشگاه مصر صحبت میکردیم. گفت شما از چه مذهبی هستی؟ گفتم مذهب جعفری. گفت شما قرآن را تحریف کرده اید؟ گفتم: نه به خدا، قرآن‌مان با شما فرقی نمیکند. ۴ تا سوال دیگر هم کرد، گفتم: نه اینها هم همه‌اش مانند شماست. گفت: پس شما چه فرقی با ما دارید؟ گفتم «تَعرِف غدیر؟» غدیر را می‌شناسی ؟ گفت : نه، گفتم از شیعه چی میشناسی؟ گفت: عاشورا. گفتم: غدیر به گوشتان نخورده؟ گفت: نه. خاک بر سر ما. گفتم عاشورا را از کجا می شناسی؟ گفت: شیعیان شلوغ میکنند. غدیر چی؟ شیعیان ....

خدایا من شب عید غدیر به ۱۰ نفر، ۲۰ نفر، .... غذا می‌دهم.

آنوقت عید غدیر چند روز است ؟ نوروز چند روز است؟ خب عید غدیر چند روز است؟ عاشورا که یک روز است، ۲۸ صفر یک روز است، عید فطر هم یک روز است که البته اخیراً تعطیلاتش شده دو روز، ولی عید غدیر ۳ روز است. رسول خدا(ص) فرمود: من سه روز می‌نشینم اینجا، همه بیایند بیعت کنند...

نیت کنید... هرکسی بین خودش و خدایش با صدای بلند بگوید خدایا من به عشق روی امیرالمومنین چند نفر را شام میدهم؟ بگو ...

غذا بدهید، حالا مسجد هم نیاوردید، یک شله زرد بین همسایه‌ها پخش کنید. اگر گفتند چرا ؟ بگویید هیچی برای غدیر است. به عشق روی امیرالمومنین(ع). اِ مگر به عشق امیرالمومنین(ع) هم غذا میدهند؟ بله، غذا می‌دهند. خدا انشالله همه ما را موفق بدارد برای اینکه عید غدیر غذا بدهیم...