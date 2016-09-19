به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استاد حسینی در نشست خبری با محوریت تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس که ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات ساختمان شهیدان بیگی برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یکی از پر افتخار ترین دوران انقلاب اسلامی است که برای پاسداشت این دوران برنامه های متنوعی برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه نسل سوم و چهارم باید از دوران دفاع مقدس آگاهی داشته باشند، افزود: بدون شک استقامت پیروزی در بردارد؛ در تاریخ و در پی وقوع هر جنگی قسمتی از خاک ایران جدا شد در حالی که این مهم در هشت سال دفاع مقدس به سبب تمام ایثارگری ها تحقق نیافت.

استقامت ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی ستودنی است

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز خاطرنشان کرد: دشمنان نتوانستند در جنگ تحمیلی کاری از پیش ببرند علی رغم اینکه مردم به واسطه انقلاب با مسائل مختلفی رو به رو بودند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی صدام در نظر داشت در مدت زمان کوتاهی ایران را به دست آورد، تصریح کرد: مردم غیور ایران طی هشت سال استقامت به خرج دادند.

سردار استاد حسینی با بیان اینکه زمینه سقوط صدام به واسطه استقامت مردم فراهم شد، گفت: دشمنان جرات نکردند نگاه چپی به کشور داشته باشند که این مهم را باید مرهون ایثارگری های هشت سال دفاع مقدس دانست.

وی با تاکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی آثار فراوانی را برای کشور به همراه داشت، افزود: عده ای در زمان جنگ تحمیلی با دست خالی در مقابل دشمنان ایستادگی کردند؛ خوشبختانه امروز در ابعاد مختلف نظامی توانمند هستیم.

ایران بزرگترین قدرت موشکی خاورمیانه است

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز بیان کرد: ملت ایران هرگز زیر بار ظلم نرفته و با آمریکا مذاکره نخواهد کرد، امید است مسئولان خط مشی مد نظر مقام معظم رهبری را مد نظر قرار داده و بر آن اساس عمل کنند.

سردار استاد حسینی با اعلام اینکه جهاد کبیر سرلوحه کار ما قرار دارد، افزود: امروز بزرگترین قدرت موشکی خاورمیانه هستیم، ایران از ظرفیت های مختلف نظامی در بخش های گوناگون برخورداریم.

وی با بیان اینکه خط مبارزه را به هزار و ۴۰۰ متر فراتر از کشور برده ایم، تصریح کرد: این مهم را از دوران هشت سال دفاع مقدس به یادگار برده ایم.

وی با بیان اینکه نمایشگاه هفته دفاع مقدس تحت عنوان یاد یاران (مردان آسمانی) از ۳۱ شهریور به مدت ۷ روز در منطقه عمومی لشکر عملیاتی ۱۰ سیدالشهدا(ع) واقع در حصارک کرج برگزار می شود، گفت: در این نمایشگاه سنگرهای نمادین دفاع مقدس جانمایی شده است.

ترسیم نمادین بهشت و جهنم در جوار نمایشگاه یادیاران

استادحسینی با اشاره به هجمه دشمن برای از بین بردن عفت و غیرت در کشور، گفت: غرفه فرهنگی و جنگ نرم همچنین غرفه اقتصاد مقاومتی پیرو توجه به شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری در این نمایشگاه جانمایی شده است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با تاکید بر اینکه غرفه ای تحت عنوان بازی و شادی کودکان در این نمایشگاه تعبیه شده است، افزود: نمایشگاه ترسیم نمادین بهشت و جهنم در جوار نمایشگاه یادیاران برگزار خواهد شد.

وی با اعلام اینکه شاهد برگزاری تئاتر نمایشی مردان آسمانی در هفته دفاع مقدس در این ایام خواهیم بود، گفت: بیش از ۱۰۰ نفر در این نمایش نقش آفرینی می کنند.

سردار استاد حسینی با اشاره به اینکه رژه اقتدار نیروهای مسلح و نمایش توانمندی صنعت علمی و دفاعی استان و کشور امسال ۳۱ شهریور با مسئولیت ارتش برگزار می شود، تصریح کرد: رژه نشان دهنده اقتدار کشور است که امید است مورد توجه مردم قرار گیرد.

بازخوانی حماسه غدیر در امام زاده محمد(ع) کرج

وی با بیان اینکه بازخوانی حماسه غدیر در امام زاده محمد (ع) کرج برگزار می شود، خاطرنشان کرد: عید سعید غدیر خم، عید اکبر است.

وی با تاکید بر اینکه تجلیل از شهیدان و ایثار گران همچنین خانواده شهدای مدافع حرم پنج شنبه هفته جاری برگزار می شود، گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری همه مردم مدیون شهدا هستند، حضور در مزار شهدا تجدید عهد و میثاق با شهدا را در بردارد.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز گفت: حضور در نماز جمعه کرج در هفته دفاع مقدس و دیدار از خانواده شهدا در این ایام به صورت ویژه انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه مبحث مهم اقتصاد مقاومتی در این ایام با همکاری اصناف مورد توجه ویژه خواهد گرفت، گفت: نمایشگاه هایی در سطح شهرستان ها به منظور یادآوری ایثارگری های شهدای دفاع مقدس برگزار می شود.

سردار استاد حسینی برگزاری یادواره شهدا را زمینه افزایش بصیرت در جامعه دانست و گفت: هر روز از هفته دفاع مقدس تحت عناوینی خاص و ویژه یاد شده است.