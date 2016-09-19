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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

فرمانده سپاه استان البرز:

ملت ایران زیر بار ظلم نمی‌رود/مذاکره با آمریکا محال است

ملت ایران زیر بار ظلم نمی‌رود/مذاکره با آمریکا محال است

کرج - فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر اینکه ایران بزرگترین قدرت موشکی خاورمیانه است، گفت: ملت ایران هرگز زیر بار ظلم نمی رود و مذاکره با آمریکا محال است.

کد مطلب 3773518

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