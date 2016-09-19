لزوم تهیه سندآمایش سرزمینی/خلاآماری دربرنامه ریزیها تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی و نفوس مسکن 95 که در سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه هرمزگان برگزار شد، با تاکید برتهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی در استان هرمزگان بیان داشت: یکی از اساسی ترین مسائلی که پیش از این در کشور از آن غفلت شده است سند آمایش سرزمینی کشور است. تهیه این سند می تواند یک یادگار ماندگار از دولت یازدهم باشد.

وی عنوان کرد: در سند آمایش سرزمینی تنگناها، مزایا و چالش های هر منطقه شناسایی می شود و اگر خلاء آماری داشته باشیم نمی توانیم توسعه و برنامه ریزی مطلوب و متناسب با نیاز جامعه داشته باشیم.

آشوری اظهارداشت: در حوزه منابع غنی، همچون معادن، دریا، اراضی مستعد کشاورزی و دامپروری داریم اما در برون داد موضوع توسعه لازم محقق نشده است.

وی با بیان این نکته که توسعه و تربیت نیروی انسانی یکی از پایه های چهار پایه توسعه است، خاطرنشان کرد: بخشی از ضعف ما در فهم مشترک توسعه است، زیرا در مسائل و موضوعات مختلف توسعه فهم مشترکی نداریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: بندرعباس قطب جذب جمعیت شده است.درنگاهی به وضعیت حاجی آباد در شمال استان، میناب و رودان و بشاگرد در شرق استان و بندرلنگه و سایر شهرها در غرب استان متوجه بی عدالتی در توزیع منابع مالی و ارائه خدمات زیربنایی هستیم. همچنین در استقرار بنگاه های اقتصادی در استان هم غفلت شده است.

وی با بیان اینکه در رویه تصمیم گیری ها یک اشتباه داشته ایم، عنوان کرد: تهیه و تدوین سند آمایش سرزمینی می تواند در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها کمک رسان مدیران و مسئولان ارشد استان و کشوری باشد. اگر بخواهیم تغییری هوشمندانه داشته باشیم باید توجه جدی به سند آمایش سرزمینی شود.

آشوری خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95 می تواند مقدمه و پایه اصلی تصمیم گیری ها باشد و نقش موثری در برنامه ریزی توسعه استان در آینده داشته باشد.