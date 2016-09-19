خودروهای رکورددار سرعت درجاده ها/ «آزرا» با ۱۹۶ کیلومتر رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: دوربین های معابر برون شهری سرعت غیرمجاز را ثبت می کنند که شامل سرعت غیرمجاز تا ٣٠ کیلومتر بر ساعت، ٣٠ کیلومتر بر ساعت به بالا و سرعت متوسطی است که غیرمجاز بوده است.

رئیس پلیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در مورد بیشترین تخلف ثبت شده توسط دوربین های پلیس گفت: به ترتیب، پرداخت نکردن عوارض، تجاوز به چپ از محور و خط وسط راه، تردد وسایل نقلیه سنگین از باند سوم و معابری که سه بانده هستند، بیشترین تخلفاتی هستند که توسط این دوربین ها ثبت شده اند.

سرهنگ کرمی اسد همچنین درباره استان هایی که بیشترین ثبت تخلف توسط دوربین ها در معابر برون شهری را داشته اند و عمده تخلفات این استان ها گفت: به ترتیب استان تهران (عبور از عوارض و سرعت غیرمجاز)، استان قم (سرعت لحظه ای و سرعت متوسط) و استان فارس (سرعت غیرمجاز و تردد وسایل نقلیه سنگین از باند سوم) سه استانی هستند که بیشترین تخلفات ثبت شده را داشته اند. بعد از این، استانهای قزوین و زنجان و خراسان رضوی و سمنان و اصفهان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

رئیس پلیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در ادامه، آمار خودروهایی که شهریور ماه امسال، رکورد بالاترین سرعت غیرمجاز را زده و دوربین ها ثبت کرده اند ارائه داد و گفت: بالاترین سرعت ثبت شده در یکی از محورهای استان قم و مربوط به یک دستگاه سواری آزراست که سرعت غیرمجاز ١٩٦ کیلومتر بر ساعت داشت در حالی که سرعت مجاز در آن محور ١٢٠ کیلومتر است. همچنین یک دستگاه ام وی ام در یکی از محورهای استان خراسان رضوی با سرعت ١٨٠ کیلومتر بر ساعت رانندگی می کرده در حالی که سرعت مجاز در آن محدوده ١١٠ کیلومتر است.

طبق گفته های سرهنگ کرمی اسد، بعد از این استان ها بیشترین سرعت های غیرمجاز ثبت شده متعلق به محورهای استان کرمان و زنجان است که در یکی از محورهای استان کرمان نیز، پژو ٤٠٥، ١٨٠ کیلومتر بر ساعت سرعت غیرمجاز داشته و در استان زنجان هم خودرویی ١٧٧ کیلومتر بر ساعت سرعت داشته است. این خودروها علاوه بر اینکه توسط دوربین ثبت تخلف شده اند در پاسگاه های بین راه متوقف شده و با آنها برخورد شده است.