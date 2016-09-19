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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

وزیر آب و انرژی افغانستان اعلام کرد:

نیاز ۹ میلیارد دلاری افغانستان در بخش انرژی

نیاز ۹ میلیارد دلاری افغانستان در بخش انرژی

وزیر انرژی و آب افغانستان در کنفرانسی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی این کشور در «دبی» برگزار شد، اعلام کرد که این کشور برای تولید انرژی به ۹ میلیارد دلار نیاز دارد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «افق»، این کنفرانس دو روزه از روز گذشته (یکشنبه) در دبی آغاز شده و قرار است در آن در مورد جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در افغانستان بحث و گفتگو شود.

«علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب کشور افغانستان که در این کنفرانس شرکت کرده است گفت: افغانستان برای پروژه‌های زیر بنایی خود در بخش تولید انرژی نیاز به ۹ میلیارد دلار دارد و تاکنون موفق به جذب ۲ میلیارد دلار سرمایه از شرکای کمک کننده از جمله اداره توسعه بین المللی آمریکا شده است.

 عثمانی تاکید کرد که این رقم کمتر از چیزی است که افغانستان به آن نیاز دارد، اما «امان الله غالب» معاون وزارت انرژی و آب این کشور گفت که ۳۲ کشور جهان و نهادهایی از جمله بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک اسلامی، و بانک «کی اف دبلیو» علاقمند همکاری با افغانستان هستند.

در همین حال وزیر انرژی و آب افغانستان نیز گفت که افغانستان با شرکت‌های امارات متحده عربی در بخش پروژه‌های گاز، برق آبی و خورشیدی در حال مذاکره است.

لازم به ذکر است که این کنفرانس از سوی دولت افغانستان، اداره توسعه بین‌المللی آمریکا و سفارت آمریکا برگزار شد و امروز به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 3773538

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