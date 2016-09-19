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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

با افتتاح سالن ورزشی سریش آباد قروه؛

چهل و ششمین پروژه ورزشی کردستان به بهره برداری رسید

چهل و ششمین پروژه ورزشی کردستان به بهره برداری رسید

قروه- سالن ورزشی مسابقات هزار و ۲۰۰ نفری سریش آباد به عنوان چهل و ششمین پروژه ورزشی در کردستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز دوشنبه همزمان با فرارسیدن عید غدیرخم، با حضور استاندار کردستان سالن ورزشی مسابقات ۱۲۰۰ نفری سریش آباد به بهره برداری رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این مراسم مساحت این پروژه را سه هزار و ۵۷۰ مترمربع دانست و از اعتبار هزینه شده به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به همراه منابع استانی خبر داد.

به گفته حامد جولایی شروع این پروژه از سال ۸۹ بوده که با گذشت ۶ سال با نظارت گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی استان به بهره برداری رسید.

وی امکانات موجود در پروژه ورزشی مسابقات سریش آباد را شامل سالن اصلی دارای ظرفیت برگزاری مسابقات تمام رشته های ورزشی داخل سالنی، سکوی تماشاچی به ظرفیت هزار و ۲۰۰ نفر با کفپوش پارکت ورزشی، رختکن ورزشکاران، مربیان و داوران و دیگر امکانات خدماتی و بهداشتی دانست.    

جولایی با اشاره به تعداد پروژه های ورزشی نیمه تمام در استان مبلغ اعتبار موردنیاز برای تکمیل آنها را ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی همچنین از افتتاح پنج یا ۶ پروژه ورزشی دیگر در ایام دهه فجر سال جاری در کردستان خبر داد.

مربیان و ورزشکاران سریش آباد هم ضمن بیان مشکلات خود با استاندار کردستان، افتتاح این سالن ورزشی را ویژه دانستند و معتقد بودند این مورد نقش بسیار مهمی در بهتر شدن پایه های ورزشی شهر سریش آباد خواهد داشت.

لازم به ذکر است شهر سریش‌آباد دارای ۸۵۰ ورزشکار سازمان‌یافته در قالب ۱۲ هیأت ورزشی است.

کد مطلب 3773545

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