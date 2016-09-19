۳۵۰۰پناهنده خارجی در مهمانشهر استان سمنان سکونت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) سمنان یدالله میرزا محمدی در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان، با بیان اینکه اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد باید در اقتصاد جوامع، پیاده سازی و الگوبرداری شود، ابراز داشت: حرکت کمیته امداد در موضوع ایجاد اشتغال خانگی و خود اشتغالی یک حرکت فزاینده و مورد توجه جوامع بین المللی محسوب می شود به طوری که این نهاد به عنوان الگوی یک نهاد موفق در ایجاد اشتغال در بین کشورهای در حال توسعه شناخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید توجه جدی به اوضاع نیازمندان و محرومان جامعه داشته باشند، افزود: کمیته امداد می تواند به عنوان الگوی یک نهاد موفق در ایجاد اشتغال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را در رفع فقر مناطق محروم کمک شایانی کند.

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با اشاره به حضور سه هزار و ۵۸۹پناهنده در مهمانشهر استان سمنان، تصریح کرد: بهره گیری از تجربیات و خدمات ارائه شده در حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد این استان به جامعه هدف خویش می تواند راهگشای علمی و عملی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بهبود وضعیت کسب و کار قلمداد شود.

میرزا محمدی با بیان اینکه از عوامل مهم فقر، مهارت آموزی بین نیازمندان است، افزود: توان افزایی مددجویان در مهارت های مختلف اعم از دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث خروج نیازمندان از چرخه باطل فقر می شود.

وی با بیان اینکه اشتغال پایدار نیازمندان در مناطق محروم باید در رأس برنامه های عملیاتی کمیته امداد قرار گیرد، گفت: اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان در کمیته امداد باید در اقتصاد جوامع پیاده سازی و الگوبرداری شود.

شایان ذکر است کمیته امداد امام (ره) استان سمنان در سال گذشته توانست در آموزش مهارت های شغلی، رتبه سوم و در جذب تسهیلات بانکی برای نیازمندان جویای کار، رتبه چهارم را کسب کند.