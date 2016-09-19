به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر، به منظور برنامه‌ریزی فرهنگی و ارائه محتویات مناسب مذهبی به زوار اربعین حسینی نشست رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات بوشهر با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان بوشهر در این نشست اظهار داشت: ساماندهی موکب های مستقر در مسیر نجف اشرف تا کربلای معلا از موضوعات مورد نظر برای برگزاری این جلسه است.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی بهینه فرهنگی در موکب ها تصریح کرد: اعزام مبلغ، اقامه نماز جماعت سه وعده، برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان توانمند و مشاوره و پاسخگویی به سئوالات شرعی از برنامه هایی است که باید مورد اهتمام قرار بگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در این نشست بر لزوم برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی امسال تاکید کرد.