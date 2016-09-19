حجت الاسلام کمال خواجه پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظیفه دانشگاه در تبیین سیاست‌ های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: صاحب نظران و کارشناسان دانشگاهی در این کارگروه عضویت دارند و با توجه به اهمیتی که تحکیم بنیان خانواده در جامعه دارد، بر مبنای وظایف دانشگاه در جلسات شورای فرهنگی این موضوع مطرح و مقرر شد تا دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی خانواده در ۱۶ بند تدوین شده است، ادامه داد: کارگروه دانشگاه بر اساس توانایی و ارتباطات خود در چند زمینه به صورت جدی و پیگیرانه برنامه‌ها را دنبال خواهد کرد و گزارش عملکرد نیز به مسئولان ارائه می شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با بیان اینکه خانواده کانون آرامش و زیربنای آسایش در جامعه است، افزود: هر یک از بندهای ابلاغی دامنه ای گسترده در حوزه تقویت و تحکیم بنیان خانواده دارد.

وی، رکن اصلی یک جامعه سالم و پویا را خانواده دانست و با تاکید بر اینکه همه باید بر اجرای سیاست های کلی خانواده اهتمام داشته باشند، تصریح کرد: توجه به موضوع ازدواج ساده و آسان از جمله مواردی است که در این سیاست ها به آن توجه شده و لازم است تا همه شرایط برای تحقق ازدواج در جامعه و زمینه سازی برای ازدواج جوانان فراهم شود.