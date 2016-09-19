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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری سیاست‌های ابلاغی خانواده

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری سیاست‌های ابلاغی خانواده

یزد- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یزد از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری سیاست‌های ابلاغی خانواده خبر داد.

حجت الاسلام کمال خواجه پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظیفه دانشگاه در تبیین سیاست‌ های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: صاحب نظران و کارشناسان دانشگاهی در این کارگروه عضویت دارند و با توجه به اهمیتی که تحکیم بنیان خانواده در جامعه دارد، بر مبنای وظایف دانشگاه در جلسات شورای فرهنگی این موضوع مطرح و مقرر شد تا دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی خانواده در ۱۶ بند تدوین شده است، ادامه داد: کارگروه دانشگاه بر اساس توانایی و ارتباطات خود در چند زمینه به صورت جدی و پیگیرانه برنامه‌ها را دنبال خواهد کرد و گزارش عملکرد نیز به مسئولان ارائه می شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با بیان اینکه خانواده کانون آرامش و زیربنای آسایش در جامعه است، افزود: هر یک از بندهای ابلاغی دامنه ای گسترده در حوزه تقویت و تحکیم بنیان خانواده دارد.

وی، رکن اصلی یک جامعه سالم و پویا را خانواده دانست و با تاکید بر اینکه همه باید بر اجرای سیاست های کلی خانواده اهتمام داشته باشند، تصریح کرد: توجه به موضوع ازدواج ساده و آسان از جمله مواردی است که در این سیاست ها به آن توجه شده و لازم است تا همه شرایط برای تحقق ازدواج در جامعه و زمینه سازی برای ازدواج جوانان فراهم شود.

کد مطلب 3773548

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