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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

برای نخستین بار در سطح گمرکات کشور؛

درخواست اخذ ضمانتنامه گمرکی در بوشهر الکترونیکی شد

درخواست اخذ ضمانتنامه گمرکی در بوشهر الکترونیکی شد

بوشهر - ناظر گمرکات استان بوشهر از الکترونیکی شدن فرایند درخواست اخذ ضمانتنامه گمرکی در گمرک بوشهر به عنوان نخستین گمرک در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، بهنام نوروزی افزود: الکترونیکی شدن صدور ضمانتنامه گمرکی در گمرک بوشهر در راستای ادامه سیاست پیاده سازی گمرک الکترونیک و سامانه هوشمند جامع امور گمرکی است.

وی با بیان اینکه اقدام صورت گرفته موجب کاهش زمان فرآیند صدور ضمانتنامه در گمرک خواهد شد، اظهار داشت: در همین راستا صاحبان کالا و نمایندگان قانونی آنان برای استفاده از تسهیلات اخذ ضمانتنامه بابت حقوق ورودی دیگر نیازی به مراجعه حضوری به گمرک بوشهر نداشته و صرفا می توانند از طریق کارتابل خود در سامانه جامع امور گمرکی درخواست خود را به امور مالی گمرک بوشهر ارائه کنند.

نوروزی خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن صدور ضمانتنامه گمرکی، افرادی می‌توانند از طریق سامانه جامع امور گمرکی درخواست خود را ارائه کنند که قبلا شرایط احراز آنها برای گمرک مسجل بوده و امکان سودجویی برای واسطه گران و دلالان ضمانتنامه با استفاده از سرویس فوق از بین خواهد رفت.

وی افزود: همچنین وضعیت بدهی ماده ۷ درخواست کننده به صورت اتوماتیک و برخط در سامانه بررسی شده و سوابق درخواست و پاسخ امور مالی در سابقه الکترونیکی سامانه جامع امور گمرکی درخواست کننده محفوظ خواهد ماند.

ناظر گمرکات استان بوشهر اضافه کرد: ارائه درخواست از طریق سامانه جامع امور گمرکی علاوه بر حذف کاغذ مربوط به ارائه اسناد احراز هویت، عدم نیاز به حضور ارباب رجوع و تسریع در کار و موجب ارتقاء نظام سلامت اداری و رضایتمندی ارباب رجوع  و گامی بلند در راستای اهداف عالیه سازمان ( ارتقاء پنجره واحد تجاری ) خواهد بود.

نوروزی خاطرنشان کرد: تجربه موفق فوق بیانگر این مهم بوده که سایر گمرکات نیز می‌توانند با استفاده از این شیوه زمینه تسریع در فعالیت‌های گمرکی و رضایتمندی ارباب رجوع و تجار و بازرگانان را فراهم کنند.

کد مطلب 3773552

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