درخواست اخذ ضمانتنامه گمرکی در بوشهر الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، بهنام نوروزی افزود: الکترونیکی شدن صدور ضمانتنامه گمرکی در گمرک بوشهر در راستای ادامه سیاست پیاده سازی گمرک الکترونیک و سامانه هوشمند جامع امور گمرکی است.

وی با بیان اینکه اقدام صورت گرفته موجب کاهش زمان فرآیند صدور ضمانتنامه در گمرک خواهد شد، اظهار داشت: در همین راستا صاحبان کالا و نمایندگان قانونی آنان برای استفاده از تسهیلات اخذ ضمانتنامه بابت حقوق ورودی دیگر نیازی به مراجعه حضوری به گمرک بوشهر نداشته و صرفا می توانند از طریق کارتابل خود در سامانه جامع امور گمرکی درخواست خود را به امور مالی گمرک بوشهر ارائه کنند.

نوروزی خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن صدور ضمانتنامه گمرکی، افرادی می‌توانند از طریق سامانه جامع امور گمرکی درخواست خود را ارائه کنند که قبلا شرایط احراز آنها برای گمرک مسجل بوده و امکان سودجویی برای واسطه گران و دلالان ضمانتنامه با استفاده از سرویس فوق از بین خواهد رفت.

وی افزود: همچنین وضعیت بدهی ماده ۷ درخواست کننده به صورت اتوماتیک و برخط در سامانه بررسی شده و سوابق درخواست و پاسخ امور مالی در سابقه الکترونیکی سامانه جامع امور گمرکی درخواست کننده محفوظ خواهد ماند.

ناظر گمرکات استان بوشهر اضافه کرد: ارائه درخواست از طریق سامانه جامع امور گمرکی علاوه بر حذف کاغذ مربوط به ارائه اسناد احراز هویت، عدم نیاز به حضور ارباب رجوع و تسریع در کار و موجب ارتقاء نظام سلامت اداری و رضایتمندی ارباب رجوع و گامی بلند در راستای اهداف عالیه سازمان ( ارتقاء پنجره واحد تجاری ) خواهد بود.

نوروزی خاطرنشان کرد: تجربه موفق فوق بیانگر این مهم بوده که سایر گمرکات نیز می‌توانند با استفاده از این شیوه زمینه تسریع در فعالیت‌های گمرکی و رضایتمندی ارباب رجوع و تجار و بازرگانان را فراهم کنند.