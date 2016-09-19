به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار علی خبازی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه ظهر دوشنبه در دیدار بسیجیان و مسؤلان با امام جمعه موقت شهرستان گفت: بسیج با تمام نیرو و توان پشت سر ولایت در حرکت است و لحظه ای از حمایت خود دست نخواهد کشید.

وی در جمع مسؤلان شهرستان و بسیجیان خواستار همکاری هر چه بیشتر ادارات به منظور با شکوه تر برگزار شدن مراسمات هفته دفاع مقدس شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه از برگزاری ۱۰۰برنامه فرهنگی و ورزشی در طول هفته دفاع خبر داد و عنوان کرد: برگزاری یادواره های شهدا و نیز انجام ۲۰برنامه فرهنگی ورزشی با حضور عموم مردم از مهم‌ترین برنامه هایی است که در این هفته برگزار می‌شود.

سرگرد خبازی برگزاری یادواره های شهدا را تاثیرگذار ترین برنامه به جهت انتقال رشادت و ایثارگری های دلاور مردان هشت سال دفاع مقدس دانست.

حجت الاسلام و المسلمین حدادیان امام جمعه موقت بشرویه نیز در این نشست ضمن تبریک عید بزرگ اسلام گفت: همه سرباز این نظام و ولایت هستیم و با حفظ وحدت خواهیم توانست ولایت را حفظ کنیم.

وی همچنین از مسئولان ادارات و بسییجیان خواست تا اخلاق و منش حضرت علی (ع) را سرلوحه کار خود قرار دهند.

امام جمعه موقت شهرستانبشرویه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس هم گفت: هشت سال دفاع مقدس، نمونه ای بارز از ایمان و ولایتمداری مردم غیور ایران اسلامی بود که با لبیک به فرمان رهبر جهت حفظ کشور خود از جانشان نیز گذشتند.

حجت الاسلام حدادیان اظهار داشت: در این هفته بایستی سرکشی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و نیز برگزاری یادواره های شهدا در دستور کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای انتقال رشادت‌ها و دلاورمردی های شهدا به نسل جوان است.