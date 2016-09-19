به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از باند دوم محور هراز حدفاصل پل سیاه بیشه تا روستای ناندل به طول ۱۰ کیلومتر با بیان اینکه تعریض محور هراز پروژه بسیار مهمی است گفت: روزانه ۴۵ هزار خودرو در این مسیر عبور می کنند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه محور هراز یکی از بی‌نظیر ترین جاده ها از لحاظ زیبایی محسوب می شود، ادامه داد: تعریض این جاده که بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر است از نظر فنی و مالی سخت است و این پروژه یک هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

وی ادامه داد: احداث آزاد راه، کیلومتری ۱۰ میلیارد ریال هزینه دارد ولی برای به اتمام رساندن این ۱۰ کیلومتر که شامل تونل، ایجاد پل و دیواره بتنی ده متری است ۶۰ میلیارد تومان هزینه کردیم.

آخوندی گفت: تقاطعی در منطقه چلاو و کلرد با سد داریم که به طول ۱۱ کیلومتر زیر آب می رود و باید جاده جایگزین را احداث کنیم که در حال حاضر پیمانکاران در حال کار هستند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۸.۵ کیلومتر محدوده بایجان را تا پایان سال به بهره برداری می رسانیم، ادامه داد: تا به امروز ۵۴ کیلومتر از این محور را زیر بار ترافیک برده ایم.

وی از زحمات تمامی مسئولان و پیمانکاران و شرکت ها تشکر و قدردانی کرد و گفت: تعریض محور هراز تا پایان سال ۹۶ به اتمام می رسد.

بنابراین گزارش صبح امروز دوشنبه در آستانه عید سعید غدیر خم بخش دوم باند محور هراز حدفاصل پل سیاه بیشه تا روستای ناندل به طول ۱۰ کیلومتر با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران، عزت الله یوسفیان نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان ملی و استانی با هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.