یراحی برای اهوازیها می خواند/کنسرت رایگان بعد از محرم در خرمشهر

این خواننده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرار بود تا قبل از انتشار آلبوم چهارم در زادگاهم کنسرتی برگزار نکنم اما به حرمت محبت و بزرگواری های همشهری های نازنینم به درخواست تهیه کنندگان محترم شهرم قرار است اول مهرماه امسال طی سانس به همراه یک گروه ویژه، کنسرتی را برگزار کنیم.

مهدی یراحی تصریح کرد: الان طی یک روز که از بلیط فروشی می گذرد همه بلیط های کنسرت اول مهر به فروش رفتند و به یاری مسئولان از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است این کنسرت برای دوم مهرماه نیز تمدید شود.

وی در ادامه گفت: ضمنا بر اساس قولی که در برنامه خندوانه دادم با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد و سازمان منطقه آزاد اروند برای هموطنان نجیب خرمشهری در فضایی آکنده از نشاط و برابری به اجرای برنامه رایگان بپردازیم.

یراحی در پایان افزود: امیدوارم با همکاری مسئولان بعد از ماه محرم این اجرا که ادای دینی ناچیز به زادگاهم خوزستان است، به نتیجه برسد.