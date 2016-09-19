اثر هنرمند کرمانشاهی ۳ جایزه جشنواره ملی «فیلم ورزش» را کسب کرد

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور موفق اثر هنرمند کرمانشاهی در جشنواره ملی «فیلم ورزش» یزد خبرداد.

وی افزود: فیلم «من و بایسیکل» به کارگردانی لطیف فتاحی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه موفق به دریافت ۳ جایزه از جشنواره ملی فیلم های ورزشی یزد شد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: اختتامیه این جشنواره در یزد برگزار و نماینده کرمانشاه در بخش مستند، موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی شد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش ورزش و محیط زیست «من و بایسیکل» جایزه نقدی و لوح تقدیر دریافت کرد. لطیف فتاحی همچنین در بخش ورزش و سلامت نیز حائز رتبه برتر شد.

رضایی در خصوص عوامل سازنده این مستند نیز گفت: «من و بایسیکل» را یزدان باقری تصویربرداری و تدوین کرده و محصول امسال انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه است.