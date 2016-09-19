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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۴۰

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

اثر هنرمند کرمانشاهی ۳ جایزه جشنواره ملی «فیلم ورزش» را کسب کرد

اثر هنرمند کرمانشاهی ۳ جایزه جشنواره ملی «فیلم ورزش» را کسب کرد

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از کسب سه جایزه جشنواره ملی «فیلم ورزش» توسط «لطیف فتاحی» هنرمند کرمانشاهی خبرداد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور موفق اثر هنرمند کرمانشاهی در جشنواره ملی «فیلم ورزش» یزد خبرداد.

وی افزود: فیلم «من و بایسیکل» به کارگردانی لطیف فتاحی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه موفق به دریافت ۳  جایزه از جشنواره ملی فیلم های ورزشی یزد شد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد:  اختتامیه این جشنواره در یزد برگزار و نماینده کرمانشاه در بخش مستند، موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی شد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش ورزش و محیط زیست «من و بایسیکل» جایزه نقدی و لوح تقدیر دریافت کرد. لطیف فتاحی همچنین در بخش ورزش و سلامت نیز حائز رتبه برتر شد.

رضایی در خصوص عوامل سازنده این مستند نیز گفت: «من و بایسیکل» را یزدان باقری تصویربرداری و تدوین کرده  و محصول امسال انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه است.

کد مطلب 3773564

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