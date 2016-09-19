مسئله غدیر اصل امامت و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با مسئولان و اعضای بنیاد بین المللی غدیر در خراسان جنوبی اظهار کرد: مسئله غدیر اصل دین و اصل امامت و ولایت است.

وی با بیان اینکه کسانی که در جهت ابلاغ دین انجام وظیفه می کنند باید اصل دین را نیز به دیگران منتقل کنند، افزود: بعثت اهل بیت (ع) انتقال دین است و هر چه خارج از این باشد اسلام نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مذهب از خود جیزی ندارد، گفت: مذهب به معنی طریق دین و کارشناسی دین است.

وی با بیان اینکه دین کامل کننده انسان است، بیان کرد: اولین کاری که باید در میان مردم و جامعه انجام دهیم ارائه مسئله غدیر به صورت کارشناسی شده است.

عبادی با اشاره به اینکه مسئله غدیر به عنوان اصل دین و حقیقت اسلام است باید برای مخاطبین طبق برهان و دلیل بازگو شود، تصریح کرد: مکتب اهل بیت (ع) تنها مکتبی است که در راستای همه انبیا و بر اساس اصل دین مطرح است.

وی با بیان اینکه باید منشا اغفال مردم و مصداق مشکلات در جامعه شناسایی شود، افزود: نفوذ ستمگران قوی و وجود جاهلین از دین موجب اغفال مردم از مسئله غدیر شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به سخنی از رئیس مذهب شافعی مبنی بر اینکه اگر مردم به حقیقت علی (ع) پی ببرند بر او سجده خواهند کرد، گفت: تمامی خلقت خدایی خداوند در امام علی (ع) دیده می شود.

وی با بیان اینکه باید به مخاطب راه صحیح و کارشناسی شده را نشان داد، بیان داشت: علی رغم وجود پوستر ها و پرچم های غدیر در سطح شهر اما باید سند روایات در این پوستر ها ذکر شود تا مخاطب را به خود جذب کند.

عبادی با اشاره به اینکه هرکسی خود باید دینش را حفظ کند، گفت: وقتی مردم را حساس کنیم خود به دنبال اصل آن و پی بردن به دین خود می شود.

وی با بیان اینکه بنیاد غدیر بنیاد منطق است، اظهار داشت: این بنیاد باید مستند و کارشناسی شده عمل کند.

نمیاینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید اسلام شناسی کنیم و اسلام را از طریق یک کارشناس به صورت صحیح بشناسیم، بیان کرد: زمانی که با مخاطب صحبت می کنیم باید برهان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شیوه تبلیغاتی بنیاد غدیر نیز باید کارشناسی شده باشد، تصریح کرد: راهی که در اختیار مردم قرار می دهیم باید ابلاغ مبین باشد.