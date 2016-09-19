پیگیری حقوق جانباختگان فاجعه منا/موضع ارشاددرباره نشریه یا لثارات

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۹ شهریور در سی و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران به سوالات مختلف پیرامون آخرین وضعیت جسمی محمدرضا شجریان، موضع این وزارتخانه مربوط به نشریه لغو مجوز شده یالثارات، پیگیری حقوق جانباختگان فاجعه منا، معرفی فیلم فروشنده به عنوان نماینده ایران در اسکار، وضعیت رهبری ارکستر سمفونیک ملی، نمایشگاه مطبوعات امسال و ... پاسخ داد.

نوش آبادی درباره آنچه که اهانت های مجدد نشریه یالثارات به هنرمندان خوانده شده که اعتراض هنرمندان و حتی چهره های سینمایی متعهد را به دنبال داشته است، گفت: موضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص قبلا اعلام شده است. هیات نظارت بر مطبوعات پروانه این نشریه را لغو و نام آن را از فهرست نشریات دارای مجوز حذف کرده است لذا ما این نشریه را جزو نشریات قانونی نمی‌دانیم.

وی اضافه کرد:مسائلی که بعد از انتشار شماره های اخیر این نشریه رخ داده است، در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و قطعا این نهاد با توجه به شکایاتی که از سوی هنرمندان مطرح شده و هتک حرمتی که به آنها صورت گرفته است، این شکایت را مورد رسیدگی قرار می دهد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در خصوص آخرین وضعیت جسمی محمدرضا شجریان استاد آواز ایران گفت: با پیگیری خانواده محترم ایشان و با موافقت پزشکان معالج ایشان در آمریکا آقای شجریان به ایران منتقل شد و با ارائه تسهیلات ویژه ای که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ادامه درمان و معالجه ایشان تدارک دیده است، ادامه مراحل درمان ایشان در کشور در حال انجام است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از هیچ گونه کمکی که بتواند در بهبودی ایشان مفید واقع شود دریغ نخواهد کرد و ما امیدواریم با ادامه درمان، بهبودی و سلامتی آقای شجریان حاصل شود.

وی در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه این سوال مطرح است که در دو سال ابتدایی فعالیت دولت چرا این وزارتخانه هیچ گونه اقدامی برای اجرای کنسرت توسط وی صورت نداده است؟ گفت:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی تواند به جای سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط در این موضوع، تصمیم اتخاذ کند مشکل آقای شجریان در این رابطه به حوزه فرهگ و هنر ارتباط ندارد که ما بتوانیم در این زمینه نظر نهایی دهیم.

وی ادامه داد: ما از حل این مشکل همیشه استقبال کرده ایم ولی متاسفانه تا الان مساله مربوط به اجرای ایشان مرتفع نشده است و این مساله ارتباط شکلی و حتی محتوایی با ما به عنوان وزارت ارشاد به طور خاص و دولت به طور عام ندارد. بلکه باید سایر نهادهای ذیربط در این باره نظر بدهند که تا امروز اتفاق خاصی در این رابطه رخ نداده است. ضمن اینکه به هر حال مساله همکاری کردن خود آقای شجریان برای حل این مشکل هم مطرح بود که در این زمینه هم اتفاق تازه ای نیفتاده است.

وی با بیان اینکه محمدرضا شجریان یک شخصیت هنری برجسته و هنرمندی بی نظیر و بی بدیل است در خصوص احتمال فراهم کردن زمینه ای برای اجرای کنسرت توسط او در صورت بهبودی وضعیت جسمانی است گفت: در حال حاضر شرایط جسمانی ایشان اصلا اجازه چنین کاری را نمی دهد ضمن اینکه درخواستی هم از سوی ایشان در این رابطه مطرح نشده است. شاید بهترین کار در حال حاضر پیگیری مسائل درمانی آقای شجریان باشد. ضمن اینکه خوشبختانه فرزند ایشان حضور خوبی در مجامع هنری دارند و این نقش را به خوبی ایفا می کنند. آقای همایون شجریان از خوانندگان خوب و خوش نام عرصه موسیقی کشور است و سعی هم می کنند کاری که پدرشان آغاز کرد، ادامه دهند.

نوش آبادی در خصوص معرفی فیلم فروشنده از ایران برای حضور در جایزه امسال اسکار هم گفت: انتخاب فیلم فروشنده به عنوان نماینده ایران در اسکار توسط هیات و با اکثریت آرا صورت گرفت و این هیات فیلم مذکور را شایسته حضور در آکادمی اسکار دانست. این انتخاب محصول تعامل و هماهنگی بین سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و خانه سینما بوده است و امیدواریم «فروشنده» بتواند نماینده شایسته ای برای جمهوری اسلامی ایران در بزرگترین رقابت سینمایی جهان باشد و با دست پر از اسکار برگردد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال انتخاب فروشنده را به معنی نادیده گرفتن ارزش های سایر فیلم های نامزد برای معرفی به اسکار ندانست و گفت: خوشبختانه با حضور بزرگان سینمای ایران در عرصه فیلم سازی شاهد تولید آثار خوب سینمایی در سطح بین المللی هستیم وامیدواریم این فیلم ها بتواند هم در داخل هم در مجامع بین المللی شایستگی های خود را نشان دهند.

نوش آبادی در مورد آخرین وضعیت رهبری ارکستر ملی و همچنین ارکستر سمفونیک تهران گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که بین بنیاد رودکی و معاونت امور هنری وزارت ارشاد منعقد شده است، مدیریت این ارکسترها در یک سال و نیم گذشته به بنیاد یاد شده واگذار شد. با توجه به مسائل و مشکلاتی که در رابطه با پرداخت ها به اعضای دو گروه وجود داشت در نهایت رهبری ارکستر سمفونیک تهران به آقای شهداد روحانی سپرده شد و پرداخت حقوق و دستمزد نوازندگان و همچنین بحث بیمه آنها هم انجام شد.

وی اضافه کرد: در خصوص رهبری ارکستر سمفونیک ملی هم مذاکراتی با آقای فرهاد فخرالدینی صورت گرفته است اما هنوز نتیجه قطعی مشخص نشده است به هر حال ایشان اولویت ما در این رابطه هستند. ارکستر ملی ۴۰ نوازنده دارد و ارکستر تهران ۶۰ نوازنده که قرارداد با همه آنها امضا شده اما به فراخور برنامه ها ممکن است از نوازنده ای مهمان هم برای اجرای هر دو ارکستر استفاده کشود علاوه بر این ردیف بودجه‌ای برای هر دو گروه تعیین شده تا تداخل و مشکلی در این رابطه به وجود نیاید.

نوش آبادی در رابطه با تفاهم نامه ای که بین موزه هنرهای معاصر و یک مرکز هنری در آلمان برای انتقال تعدادی از آثار هنری موجود در گنجینه موزه هنرهای معاصر منعقد شده است و نگرانی هایی که از احتمال سفر بی بازگشت این آثار به کشور وجود دارد، گفت: ما هم نامه تعدادی از هنرمندان عرصه نقاشی و تجسمی را در این رابطه در رسانه ها دیدیم و انتقادهایی که به خروج این آثار صورت گرفته است، خواندیم. تفاهم نامه مربوطه بین موزه هنرهای معاصر و موزه های برلین و رم منعقد شده که مطابق آن بخش هایی از آثار موجود در گنجینه موزه هنرهای معاصر برای نمایش در نمایشگاهی در آلمان به این کشور می‌رود. در مجموع ۶۰ اثر شامل ۳۰ اثر ایرانی و ۳۰ اثر خارجی در این تفاهم نامه گنجانده شده است و در همین تفاهم نامه مفادی هم در خصوص بازگشت آثار به کشور و هم در مورد رعایت ضوابط ایمنی مربوط به این آثار وجود دارد و تمامی منع های لازم در خصوص وارد شدن هر گونه آسیب به این آثار یا تبدیل و تعویض این آثار به آثار بدلی مدنظر قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه ممکن است این اقدام به صورت متقابل در سایر کشورهای یاد شده هم انجام شود و گنجینه های هنری آنها هم به کشور ما بیاید و در ایران به نمایش گذاشته شود. انتقال این آثار به این کشورها صرفا با هدف نمایش گنجینه هنری کشورمان است و این مساله نیازی به ورود دولت و مجلس به این بحث ندارد و نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آخرین اقدامات برای پیگیری حقوق جانباختگان فاجعه منا هم گفت:در این رابطه کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده و تلاش می شود از تمامی ظرفیت های داخلی و خارجی برای پیگیری ابعاد حقوقی فاجعه منا استفاده شود. تاکنون ۴۵۰ وکالت نامه از طرف خاناه قربانیان فاجعه منا ارائه شده و رایزنی های لازم برای انتخاب وکلای مناسب در کشور و همچنین سایر کشورها همچنین فرانسه و حتی خود عربستان انجام شده است.

وی افزود: شکایتی هم از طرف نیروی انتظامی به پلیس اینترپل برای پیگیری فاجعه منا و تامین حقوق جانباختگان ارائه شده است و همچنین سازمان حج و زیارت ۸۰۰ مصاحبه با شاهدان عینی این فاجعه انجام داده و آنها را در اختیار وزارت امور خارجه قرار داده است. تمامی ارکان دولت مصمم هستند تا از هر امکانی برای پیگیری حقوق جانباختگان فاجعه منا استفاده کند.

نوش آبادی تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم حادثه منا فراموش شود و تا حصول نتیجه، پیگیری های خود را ادامه خواهیم داد. اما نباید فراموشی کنیم که رابطه ما با عربستان قطع شده است و این مسال خود مانعی جدی برای پیگیری حقوقی برای این فاجعه است متاسفانه هیچ کشوری به جز ایران پیگیر حقوق زائران جانباخته خود نشده است این در حالی است که زائرانی از ۴۰ کشور جان خود را از دست دادند ضمن اینکه متاسفانه اجماعی از طرف کشورهای اسلامی برای پیگیری این موضوع وجود ندارد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابلاغ سیاست های خانواده از سوی مقام معظم رهبری گفت: متاسفانه سیاست های غلط جمعیتی در سال های اخیر موجب آسیب هایی در حوزه خانواده شده است که مقام معظم رهبری اخیرا در جلسه ای به این آسیب ها اشاره و از تصمیم گیران در این رابطه انتقاد کرده است.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه فرهنگی کشور وظیفه دارد در زمینه فرهنگ سازی کانون خانواده تلاش کند و ما از ابزارهایی که در اختیارمان است از جمله ابزارهای هنری و رسانه ای برای این مساله استفاده می کنیم.

نوش آبادی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگارانی که خواستار توضیحات او در مورد صدور مجوز به برخی رمان ها شد، گفت: ضوابط و مقررات حوزه نشر کماکان مانند گذشته اعمال می شود و هیچ گونه مسامحه ای عدول از چارچوب های فرهنگی، دینی و اخلاقی نباید صورت بگیرد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: وزارت ارشاد در اجرای قانون ضوابط نشر کتاب اهل مسامحه نیست و مُر قانون مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این خصوص اجرا می کند و با تقویت ممیزی کتاب، کارها با قوت، دقت و سرعت دنبال می شود و اگر جایی هم قصوری صورت گرفته باشد، حتما در مراتب بعدی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

نوش آبادی در مورد انتشار فایل تصویری از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه ای که گفته می شود حرکاتی که در آن از سوی برگزارکنندگان انجام شده است، مغایر با عرف و شرع بوده است، گفت: این برنامه به هیچ وجه مراسم دراویش صوفی نبوده بلکه اجرای یک نمایش سنتی از سوی تعدادی از هنرمندان بوده است. این برنامه قبلا مجوزهای لازم را برای اجرا دریافت کرده و از آقای جنتی هم برای حضور در آن دعوت شده بود.

وی ادامه داد: آقای وزیر با شناختی که از جریانات فرهنگی، دینی و سیاسی کشور دارند، نگاهی کاملا فرهنگی و عمیق به این مسائل دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ گاه هیچ گونه مجوزی به فرق ضاله و تشکل های غیرهمسو با نظام نداده و نخواهد داد.

نوش آبادی در مورد آیین نامه اجرای قانون مطبوعات هم که اخیرا از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده گفت: این آیین نامه در تاریخ ۸ شهریور برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است که بر اساس یکی از مفاد آن مدیران مسئول رسانه ها موظف به بیمه کردن کلیه کارکنان خود شده اند. همچنین بر اساس یکی از مواد دیگر این آیین نامه تصریح شده است که چنانچه صاحب امتیاز یک رسانه قصد اجاره دادن آن به کسی را دارد باید مجوز آن را هیات نظارت بر مطبوعات اخذ کند.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد مصوبه اخیر شورای فرهنگ عمومی در خصوص اضافه کردن عنوان «پاسداشت زبان فارسی» به مناسبت روز بزگداشت فردوسی که روز ۲۵ اردیبهشت است و انتقادهایی که با توجه به وجود روزی با عنوان «روز ملی شعر و ادب» در تقویم در این رابطه صورت گرفته است گفت: این دو موضوع هیچ گونه منافاتی با یکدیگر ندارند.

وی ادامه داد: ۲۷ شهریور همچنان روز ملی شعر و ادب است و شورای فرهنگ عمومی به پیشنهاد بنیاد سعدی تصمیم گرفت عنوان پاسداشت زبان فارسی را به ۲۵ اردیبهشت که عنوان روز بزرگداشت فردوسی را یدک می کشید اضافه کند.