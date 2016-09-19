جنگ تحمیلی را باید از گزند فراموشی و تحریف حفظ کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم علی ظریفی یگانه ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، استکبار جهانی که منافع خود را در خطر دید برای براندازی نظام جمهوری اسلامی توطعه های فراوانی را پایه ریزی کرد اما خوشبختانه به دلیل برخورداری نظام اسلامی از پشتوانه مردمی نتوانست کاری را به پیش ببرد.

وی افزود: استکبار جهانی با تحریک رژیم بعث عراق جنگ تحمیلی علیه ایران را آغاز کرد، در همان سال های ابتدایی نیز با وجود نوپا بودن انقلاب و آشفتگی های طبیعی به همین منظور باز هم توانست قدرت و انسجام خود را با عملیاتی کردن ۲ فاکتور مهم همچون سد سازی در مقابل پیش روی ارتش عراق و آموزش نیروهای مردمی و یگان های نوپای سپاه انقلاب اسلامی به جهانیان نشان دهد.

فرمانده قرارگاه ارتش در جنوب غرب کشور تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مدت کوتاهی توانست خود را مجهز و در کنار ارتش به مبارزه بپردارد. جنگ تحمیلی پشتوانه عظیمی برای کشور ما محسوب می شود و وظیفه همه ارگان ها و نهاد ها است که این گنجنه را از گزند تحریف و فراموشی حفظ کنند. اصحاب رسانه باید واقعیت های جنگ را به خوبی به جوانان نشان دهند.

ظریفی یگانه در ادامه بیان کرد: ۱۰۰ روز ابتدایی جنگ هشت ساله روزهای بسیار سختی برای همه ارگان ها و حتی افراد جامعه محسوب می شد اما محوریت دشواری این ایام بر عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. لشکر ۹۲ زرهی خوزستان در همین برهه زمانی نشان داد که همیشه و در همه حال از آمادگی بالایی برای انجام وظایف خود برخوردار است.

وی در خصوص برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس عنوان کرد: ما در این هفته رژه مخصوص ارتش را خبه رسم هر سال خواهیم داشت و در همین هفته نیز برنامه های متنوع دیگری همچون سخنرانی پیشکسوتان ارتش در مراکز آموزشی، غبار روبی مزار شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و خانواده های شهدا را در برنامه خود داریم.



