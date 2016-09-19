به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در نیویورک، اشارات و اتهامات وارده در این بیانیه علیه کشورمان را تکراری و بی اساس و در چارچوب فرافکنی های یکی از اعضای شورا در مواجهه با مطالبات جامعه جهانی در مورد ارتباط وهابیت و حامیان رسمی ان با اعمال تروریستی در دو دهه اخیر دانست.

قاسمی افزود: تحمیل دیدگاه‌های مغرضانه و یک سویه از طرف یک عضو پر مدعا به نشست های محدود و بسته دیپلماتیک، تاکتیکی شکست خورده و بی اعتبار است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سعودی ها نمی‌توانند با اینگونه تحرکات و تحریکات از مسئولیت پاسخگویی در مقابل کشته شدن هزاران زائر خانه خدا شانه خالی کنند.