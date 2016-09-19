کشف ۱۱۲ کیلو گرم تریاک طی دو عملیات مشترک در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی محمد مهدیان نسب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۱۱۲ کیلوگرم تریاک و دستگیری ۳ قاچاقچی در دو عملیات ضربتی و مشترک طی ۴۸ ساعته گذشته در همدان خبر داد.

وی گفت: در پی تلاش های اطلاعاتی به عمل آمده مشخص شد یکی از قاچاقچیان حرفه ای با استفاده از شیوه و شگردهای پیچیده قصد قاچاق مواد مخدر از استان های جنوبی کشور به استان های مرکزی و توزیع در بین قاچاقچیان خرد را دارد که رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: با هدایت اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس خودرو قاچاقچی موردنظر توقیف و در بازرسی از داخل آن ۹۰ کیلوگرم تریاک در یک جاسازی کاملا حرفه ای کشف و نامبرده دستگیر شد.

حاجی محمد مهدیان نسب اظهار داشت: در عملیات دیگری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران انتظامی استان اصفهان، یک محموله ۲۲ کیلوگرمی تریاک که در داخل یک دستگاه خودرو نیسان جاسازی شده بود را کشف و در این راستا یک نفر دیگر از قاچاقچیان مواد مخدر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: استمرار عملیاتی مشترک پلیس با سایر استان ها به منظور ضربه زدن به قاچاقچیان از برنامه های تعریف شده و نشانه همدلی و همگرایی و هم پوشانی ناجا است.