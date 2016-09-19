به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه توسط ایرانسل و با هدف درک هرچه بهتر گستره فرهنگ عاشورا و حقایق اربعین حسینی(ع)، بسترسازی جهت توسعه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به زائران و مجاوران و تسهیل زیارت کربلای معلی در ایام اربعین حسینی(ع) و رفع نیازهای شرکتکنندگان در این گردهمایی عظیم مذهبی برگزار شده است.
بر این اساس، با توجه به حضور میلیونی عاشقان سیدالشهدا(ع) در مراسم با شکوه اربعین و سنت دیرینه خدمترسانی و پذیرایی از زائران حسینی، ایرانسل نیز از تمامی صاحبان ایده و برنامهنویسان توانمند دعوت کرده که با شرکت در این مسابقه و ارائه ایدهها و خلق برنامههای کاربردی جدید و جذاب، ضمن مشارکت در این حرکت عظیم و کسب اجر معنوی، استعداد و مهارت خود را نیز ارزیابی کنند.
در این رقابت، از میان آثار ارسالی، ایدهها و نرمافزارهای برتر با موضوع «راهپیمایی میلیونی زائران کربلای معلی» و با محوریت سهولت زیارت و رفع نیازهای شرکتکنندگان در این گردهمایی انتخاب خواهند شد و پنج ایده برتر داوری شده تا مرحله بهرهبرداری مورد حمایت قرار می گیرند.
علاقهمندان تا روز ۳۰ مهر ۹۵ فرصت دارند تا ایدهها و طرحهای خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند. نرمافزارهایی که قبلا در مسابقهها شرکت کردهاند و یا هم اکنون در بازارهای اپلیکیشن موبایلی در حال عرضه هستند نیز امکان شرکت در این رقابت را دارند و از این نظر محدودیتی در مسابقه وجود ندارد.
همچنین پدیدآورندگان و ایدهپردازان میتوانند در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در این مسابقه شرکت کنند و هر ایدهپرداز و پدیدآورنده میتواند فقط یک ایده یا اپلیکیشن را به دبیرخانه برگزاری مسابقات ارسال کند.
برنامههای ارسالی باید تحت سیستمعاملهای Android، iOS و یا Mobile Web App اجرا شوند و شرکتکنندگان میتوانند جهت توضیح و تشریح ایده خود، فایلهای متنی، تصویر، اسلاید و فیلم نیز به فرم ثبت ایده ضمیمه (upload) کنند.
ایدههای ارسال شده بر اساس معیارهایی مانند خلاقیت موضوع، تشخیص نیاز یا خلق نیازهای جدید، نحوه پیادهسازی و قابلیت تبدیل شدن ایده به برنامه داوری میشوند. معیار داوری اپلیکیشنهای ارسال شده نیز استراتژی محتوای نرم افزار، طراحی رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX)، عملکرد و اثربخشی خواهد بود.
پس از پایان زمان ارسال برنامهها و ایدهها، بررسی اولیه بر روی آنها انجام شده و آثار واجد شرایط به مرحله بعد راه خواهند یافت. در این مرحله، داوران بررسیهای لازم را با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده انجام میدهند و آثار برگزیده جهت پیادهسازی و بهرهبرداری در گردهمایی اربعین حسینی (ع) انتخاب خواهند شد.
اطلاعات بیشتر برای شرکت در این مسابقه در وبسایت ایرانسل به نشانی arbaeen.irancell.ir موجود است.
نظر شما