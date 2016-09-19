به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، مراسم تودیع حسین مهرپور رئیس پیشین دانشکده حقوق و معارفه قاسمی حامد به عنوان رئیس جدید این دانشکده، برگزار شد.

محمد مهدی طهرانچی، ضمن تبریک فرا رسیدن عید غدیر، با اشاره به جایگاه دانشکده حقوق گفت: در دانشگاه شهید بهشتی هفت منظومه علمی تعریف شده است که دانشکده حقوق یکی از ارکان هفتگانه علمی در دانشگاه شهید بهشتی شمرده می شود.

وی با تاکید بر ارتقاء جایگاه بین‌المللی دانشگاه، تاکید کرد: انتظار دارم حضور در مجامع بین‌المللی و گسترش تعاملات و همکاری‌های علمی و بین‌ المللی مورد توجه جدی قرار گیرد؛ زیرا دنیا تشنه شنیدن حرف های ما است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با آسیب‌شناسی عرضه و تقاضا در نظام آموزش عالی، تصریح کرد: در نظام آموزش عالی برخلاف نظام بهداشت و درمان، تناسب بین پذیرش دانشجو و بازار کار کنترل نمی‌شود و یکی از آفت‌های رشته‌هایی چون حقوق و روانشناسی، پذیرش بی رویه دانشجو در این رشته‌هاست.

وی، ضمن تاکید بر لزوم ایجاد نگرش جدید درسیستم آموزش در رشته حقوق، راه اندازی دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی در این رشته را یکی از راهکارهای موثر در بهبود عملکرد و پاسخگویی مناسب به نیازهای جامعه عنوان کرد.

طهرانچی در ادامه ضمن معرفی دکتر قاسمی حامد به عنوان رئیس جدید دانشکده حقوق اظهار داشت: امیدوارم با حسن تدبیر ایشان و با همفکری اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده، شاهد ارتقاء جایگاه این دانشکده باشیم.