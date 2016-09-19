وزارت ارشاد از فیلتر شدن سایتها استقبال نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۹ شهریور در جریان سی و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در محل این وزارتخانه در تهران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد کم و کیف نمایشگاه امسال مطبوعات گفت: نمایشگاه مطبوعات هر ساله فرصت مناسبی برای ارائه توانمندی های رسانه‌های ما اعم از مطبوعات و خبرگزاری ها بوده است.

وی افزود: امسال شاهد ۲۵ درصد رشد در ثبت نام رسانه ها بوده ایم، ضمن اینکه استقبال نشریات محلی و استانی از این دوره از نمایشگاه مطبوعات به نسبت دوره قبل بیشتر بوده است. دولت مصمم است از رسانه های محلی و استانی در این نمایشگاه حمایت کند.

نوش آبادی با بیان اینکه مطمئنم امسال استقبال از نمایشگاه مطبوعات رکورد را خواهد شکست، گفت: اکثر مطبوعات و رسانه‌هایی که در دوره قبل از حضور در نمایشگاه خودداری کردند و به گفته خودشان آن را تحریم کردند، در این دوره ثبت نام کردند و این نشان می دهد دولت، فضا و فرصت مناسب را برای همه رسانه ها با هر نوع مشرب فکری و سیاسی برای فعالیت مهیا کردند.

سخنگوی وزارت ارشاد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد تاسیس تشکلی به نام «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» و موضع این وزارتخانه در این رابطه تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هرگونه توسعه تشکل ها و انجمن های صنفی در حوزه رسانه، نه تنها مخالف نیست بلکه از آن استقبال می کند و ما حتی تلاش می کنیم بستری را فراهم کنیم که این تشکل ها بیشتر و موثرتر شوند.

وی در مورد آخرین وضعیت فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران هم گفت: موضوع مربوط به این انجمن بر اساس ضوابطی که در وزارت کار و وزارت کشور وجود دارد، دنبال می شود.

نوش آبادی در مورد فیلترینگ برخی سایت ها در هفته های اخیر گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعطیلی و یا فیلترکردن سایت ها و رسانه ها استقبال نمی‌کند اما به هر حال نهادهای دیگر بنا بر وظایف ذاتی خودشان، می توانند اقداماتی را در این خصوص انجام دهند و این مسئله در قانون هم پیش بینی شده و آنها حق ورود به این حوزه را هم دارند.

سخنگوی وزارت ارشاد اضافه کرد: این سایت ها به دستور مقام قضایی و پس از ارائه مستنداتی از سوی برخی شاکیان، توقیف شدند اما توضیح این نکته ضروری است که کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نقشی در فیلترکردن این سایت ها نداشته و تنها دستور مقام قضایی را به این سایت ها ابلاغ کرده است. همچنین شورای عالی فضای مجازی ورودی به این حوزه نداشته است.