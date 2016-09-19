سومین جایزه فرهنگی غدیر اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سومین جایزه هنری غدیر شامگاه یک‌شنبه، ۲۸شهریور با حضور محمود صلاحی، رئیس و امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از هنرمندان برجسته کشور و اهدای جایزه هنری غدیر به داریوش ارجمند، قاسم رفعتی، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد، محمدعلی مجاهدی و مجتبی ملک‌زاده برگزار شد.

در ابتدای مراسم امیر عبدالحسینی، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری، درباره «جایزه هنری غدیر» گفت: در این مراسم از دانشمندان و هنرمندانی که علم، دانش و هنر خود را برای امام علی(ع) به کار گرفته‌اند تقدیر می‌شود.

امیر عبدالحسینی متنی درباره واقعه غدیر خواند و در آخر از رییس سازمان فرهنگی هنری، مدیریت هنرهای تجسمی و موزه امام علی(ع) تشکر کرد و گفت: این دوستان با وجود و همراهی خود، نقش موثری در برگزاری این برنامه داشتند.

علی اکبر رشاد محقق اسلامی ضمن تشکر برای حضور در این جمع گفت: لطف مولاست که در این برنامه حضور دارم و چه می‌توان گفت از اقیانوسی که هر کوهی وارد آن شده گم شده است. در این تردید ندارم که رسم مولا بنده‌ نوازی است. ما هم غلامان ساحت قدسی علوی هستیم.

وی که مولف ۱۳ جلد از دانشنامه امام علی(ع) است، گفت: زمانی که طرح نوشتن این دانشنامه مطرح شد، دوستان اهل فن هر کدام به نوعی از پرداختن به این موضوع من را بر حذر داشتند. همه می‌گفتند نوشتن یک دانشنامه چند دهه زمان می‌برد که در نهایت باعث می‌شود کار ناتمام بماند. اما این کار با جمعی از اهل فن و دانش، شیفته و شیعه آغاز شد و در نهایت کل ماجرا ۲۰ ماه طول کشید.

وی در آخر رو به داریوش ارجمند گفت: شما مالک اشتر هنری ایران هستید. انصافا در هنر برای امام علی(ع) مالک اشتری کرده‌اید.

صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این مراسم بیان کرد: باوجود اینکه در همه فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ مراسم مختص عید غدیر برگزار می‌شود، اما این نشست بسیار شیرین و لازم است.

وی با سپاسگزاری از معاونت هنری، هنرمندان و تمام حاضران این مراسم افزود: کاری نمی‌توانیم در خور امام علی(ع) انجام دهیم به همین خاطر از خادمان امام علی(ع) تجلیل می‌کنیم.

محمود صلاحی در این مراسم از جرج جرداق و آنتوان بارا نام برد که هر کدام قصد کرده‌اند برای امام علی(ع) کتابی بنویسند. وی از آنتوان بارا مسیحی گفت که وقتی تصمیم گرفت درباره علی(ع) بنویسد دید جرات این کار را ندارد و از فرزندان علی(ع) شروع کرد. به همین خاطر از امام حسین(ع) شروع کرد و چهار سال را در کربلا برای تحقیق و پژوهش گذراند و کتابی با عنوان «حسین در اندیشه مسیحیت» را منتشر کرد. این کتاب چهار بار تجدید چاپ شدکه به گفته خود نویسنده در هر بار چهار سال فکر کرده است.

اجرای عباس شیر خدا، شعر خوانی محمدعلی مجاهدی و آواز خوانی قاسم رفعتی از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

این برنامه با اهدای جایزه هنری غدیر به داریوش ارجمند (بازیگر)، قاسم رفعتی (خواننده و ردیف‌دان)، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد (پژوهشگر)، محمدعلی مجاهدی (شاعر) و مجتبی ملک‌زاده (خوشنویس) به پایان رسید.

همزمان با برگزاری این مراسم نمایشگاهی از آثار هنرمندان عرصه‌های مختلف با موضوع حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حوزه نقاشی، عکاسی و خوش‌نویسی در حاشیه این مراسم و در این موزه به نمایش گذاشته شده است.