اولین گوشی مجهز به اسکنر اثر انگشت مافوق صوت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت چینی شیوآمی به زودی مدلی به روز شده از گوشی Mi ۵s خود موسوم به Mi ۵ را عرضه می کند که از امکانات منحصربه فردی در مقایسه با محصولات رقیب برخوردار است.

این گوشی اولین گوشی هوشمند مجهز به اسکنر اثر انگشت مافوق صوت ساخت شرکت کوآلکوم است. بنابراین شناسایی ویژگی های بیومتریک و شخصی کاربران این گوشی از طریق نمایشگر آن ممکن خواهد بود.

این گوشی مجهز به نمایشگر ۵.۱۵ اینچی با دقت ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ است و در آن از تراشه چهار هسته ای Snapdragon ۸۲۱ با سرعت ۲.۴ گیگاهرتز استفاده شده است. پردازنده گرافیکی این گوشی هم از نوع Adreno ۵۳۰ است.

سه گیگابایت رم از نوع LPDDR۴ و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی این گوشی را به محصولی قدرتمند از نظر سخت افزاری مبدل کرده است. البته کاربران علاقمند می توانند مدل پیشرفته تری از این گوشی را با ۴ گیگابایت رم LPDDR۴ و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نیز خریداری کنند.

اخباری در مورد احتمال عرضه مدل سومی از این گوشی با ۶ گیگابایت رم LPDDR۴ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی هم شنیده شده که هنوز به طور قطعی تایید نشده است.

دوربین این گوشی ۱۶ مگاپیکسلی بوده و دارای توان فوکوس بسیار سریع است. باتری ۳۴۹۰ میلی آمپری و استفاده از فناوری Quick Charge ۳.۰ برای شارژ سریع گوشی از دیگر توانمندی های آن است.

شیوآمی قرار است با برگزاری یک کنفرانس رسانه ای در تاریخ ۲۷ سپتامبر از این گوشی رونمایی کند. هنوز اطلاعاتی در مورد قیمت این گوشی در دست نیست.