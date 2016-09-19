تبریز برای برگزاری با شکوه عید غدیر خم آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در همین راستا اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی برگزاری جشن بزرگ غدیر در تفرجگاه عون‌ابن علی تبریز را برنامه ریزی کرده و به گفته رحیم عبدالجباری مدیر روابط عمومی این اداره کل، جشن بزرگ غدیر در تفرجگاه عون‌ابن علی تبریز برگزار می شود و علاوه بر سخنرانی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌شرقی، برنامه های شعرخوانی، مدیحه‌سرایی و برنامه‌های فرهنگی متنوعی در این مراسم اجرا و در پایان مراسم نیز از خانواده‌ی شهدا تجلیل خواهد شد و همچنین به افرادی که با نام «علی» در جمع حضور داشته ‌باشند نیز جوایزی اهدا می شود.

شمس الله فیروزیان مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه نیز از آمادگی این ناوگان برای استقبال از عید امامت و ولایت خبر داد و گفت: در آستانه عید سعید غدیر از اذان ظهر امروز ناوگان اتوبوسرانی کلانشهر تبریز، بصورت نمادین با روشن کردن چراغ اتوبوس ها به استقبال این روز بزرگ خواهد رفت.

همچنین به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز، تمامی سازمان‌ها و مناطق شهرداری تا روز عید غدیر، فضاسازی شهر را متناسب با دهه غدیر و موضوع ولایت و امامت ترتیب می‌دهند و پس از آن، شهر را آماده برپایی باشکوه عزاداری سرور و سالار شهیدان خواهند کرد.

حجت‌الاسلام احمد حمیدی در خصوص برنامه های دهه امامت و ولایت و بویژه عید سعید غدیر خم به خبرنگاران گفت: مجموعه شهرداری با همکاری تمام مناطق و سازمان‌ها، برای این دهه، ۸۳ عنوان برنامه آماده کرده‌ است که تا روز عید غدیر ادامه دارد.

وی اجرای برنامه نورافشانی در ۲۳ نقطه شهر، برگزاری ۱۲ جشن و جنگ شادی در سطح مناطق از جمله جشنواره نقاشی برای کودکان، جشنواره ورزشی از عید تا عید ویژه بانوان در پارک‌ها و برنامه‌های اتوبوس شادی را از دیگر برنامه‌های شهرداری در این ایام برشمرد و فزود: همچنین ۱۴ همایش تبیینی نیز با هدف انتقال پیام غدیر برگزار خواهد شد و برنامه ریزی برای برگزاری همایش پیاده‌روی خانواده‌های شهرداری، همایش بانوان ولایی در بوستان قرآن، آیین تجلیل از پیشکسوتان دسته‌های عزاداری و مراسم‌ مذهبی نیز صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام حمیدی تأکید کرد: برگزاری مسابقه کتابخوانی، مسابقه خوشنویسی با موضوع ولایت و غدیر، مسابقه حفظ جزء ۳۰ قرآن برای کودکان، مسابقه دلنوشته‌ای به حضرت علی (ع)، برگزاری سه عنوان نمایشگاه، برگزاری شب شعر با محوریت غدیر و اعطای هدیه‌ای از سوی شهردار تبریز به نوزادانی که از عید قربان تا غدیر، نامشان به علی مزین می‌شود، از دیگر برنامه‌های شهرداری در این ایام است.