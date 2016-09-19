دولت برای خروج اقتصاد از رکود برنامه ریزی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر دوشنبه درنشست روحانیون شیعه و سنی استان گلستان که با حضور رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت (نهاد ریاست جمهوری) در گرگان برگزار شد، گفت: جلسه ای که امروز برگزار شده است جلسه ای است که مشابه آن به دفعات زیادی در استان گلستان با صفا و صمیمیت برگزار می شود.

وی بابیان اینکه این وحدتی که در استان ما حکم‌فرماست نعمتی است که خداوند به ما اعطا کرده، اظهار کرد: ما نباید این نعمت را کفران کنیم تا بتوانیم این دنیا را زیر چتر وحدت و یکپارچگی تعالی ببخشیم.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه متاسفانه مشکلات کشور ما ریشه ای است و درگیر یک بحران و رکود شده ایم، افزود: راه خروج کشور از بحران رکود، تدوین برنامه های هدفدار در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت توسط دولت است.

امام جمعه گرگان گفت: آن چیزی که بلای جان کشورهای مسلمان شده است و ما در دنیا مشاهده می کنیم این است که برادران مسلمان ما به جان هم افتاده اند؛ البته شاید نتوانیم این تعبیر برادر را برای یک طرف به کار ببریم چرا که افرادی که مجری سیاست ها و خواسته های کاخ سفید و اسرائیل هستند مشکل است آنها را برادر خطاب کنیم.

نماینده ولی فقیه درگلستان افزود: باید از خداوند بخواهیم دست هایی که این درگیری ها را مدیریت می کند، چه دست های کافر و چه دست هایی که زیر پوشش اسلام به آنها کمک می کند را قطع کند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به روایتی در زمان حضرت علی (ع) گفت: زمانی فردی یهودی به حضرت علی (ع) شکایت کرد که شما مسلمانان هنوز کفن پیامبرتان خشک نشده است به جان هم افتاده اید، حضرت علی (ع) در پاسخ فرمود ما اگر اختلافی داریم برای چیزی است که از پیامبرمان به ما رسیده است شما که هنوز کف پایتان از آب دریا خشک نشده بود چگونه از حضرت موسی طلب بت کردید؟

وی با بیان اینکه ما پیرو همین دین، آیین و روش هستیم که در کنار هم زندگی می کنیم، افزود: انسان باید قدر نعمتی را که به سویش می آید را بداند و اگر قدردانی نکند این نعمت ازکف او می رود.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: باید نعمت انقلاب، نعمت این نظام و نعمت حاکمیت این نظام که در اختیار فرزند رسول خدا (ص) است و تربیت شده مکتب قرآن و سیره و سنت اسلام است را قدر بدانیم.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: علما و روحانیت سردمداران این شکر نعمت هستند و باید کافران این نعمت بزرگ الهی را شناسایی کنند.

وی افزود: از دولت تشکر می کنم که با دلسوزی به دنبال حل مشکلات کشور است و ما باید برای حل مشکلات کشور یک برنامه مفصل برای چشم انداز سال «۱۴۰۴» طراحی کنیم.

امام جمعه گرگان گفت: خیلی ها در رابطه با عملکرد دولت حرف ها زده اند اما بهترین سخن را مقام معظم رهبری گفتند که دولت و وزارت امورخارجه ما با تمام توان به میدان رفت و آنچه به مصلحت نظام بوده و در توانش بوده است را انجام داده است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: رکود کمر ما را می شکند و مسائل اقتصادی در کشورهای اطراف ما هم وجود دارد اما توقع همه از ریاست جمهوری این است که مشکلات اقتصادی را هدف و الویت قرار دهد.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه اقتصادمقاومتی و تولیدات بزرگ باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: باید کاری کنیم روستاهای ما روی پای خود بایستند وخودشان را اداره کنند.

وی افزود: بحث صنایع دستی امری است که باید در روستاها به شکل جدی مورد توجه قرار بگیرند و همچنین مردم روستا هم منتظر نباشند کل امکانات از سوی دولت به آنها تعلق بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان در پایان گفت: آنچه که امروز داریم از آموزه های دینی ما، از قرآن، متن کتاب و سیره نبوی ماست همچنین دینی که در آن دنیای مردم آباد نشود، آباد نمی شود و نقش روحانیت در این امر بسیار پررنگ است.