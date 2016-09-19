تصادف نیسان و پراید در بهشهر ۳ کشته داشت

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر زمان وقوع حادثه را پیش از ظهر دوشنبه اعلام کرد و گفت: در این حادثه که در مسیر زاغمرز - بهشهر در منطقه زینه وند اتفاق افتاد، بلافاصله آمبولانسهای پایگاههای اورژانس زاغمرز، طوسکلا و ولوجا به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار داشت: در این حادثه سه نفر که دو زن ۶۰ و۳۵ ساله و یک مرد ۵۵ ساله بودند در دم جان باختند و دو مصدوم حادثه که دو خانم ۳۵ و ۴۰ ساله بودند به بیمارستان امام حسین(ع) نکا و بیمارستان امام خمینی بهشهر منتقل شدند.

وی افزود: همه جان باختگان و مصدومان سرنشینان خودروی پراید بودند.