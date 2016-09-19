مشکلات صنعت چاپ به وزارت فرهنگ و ارشاد منعکس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از فعالان صنعت چاپ استان گیلان با اشاره به تاریخ صنعت چاپ کشور از فعالیت چاپخانه های شرافت و عروه الوثقی در استان سحن گفت و افزود: از فعالیت صنعت چاپ در گیلان ۱۳۳ سال می گذرد و نمی توان از تاثیر آن در نهضت جنگل و ارتقای فرهنگی استان به راحتی گذشت.

وی با بیان اینکه مشکلات عدیده ای در این حوزه، فعالان صنعت چاپ را می آزارد گفت: طی جلساتی که با فعالان این حوزه برگزار شده است مشکلات و کمبودهای این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد انتقال داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بالا بودن هزینه های چاپ و استهلاک و قدیمی بودن دستگاه های چاپ استان را از جمله مسائل و مشکلات فعالان حوزه چاپ در استان گیلان برشمرد و تصریح کرد: تلاش می کنیم که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای نوسازی این صنعت در استان بهره ببریم.

فاضلی به نبود صنف مستقل چاپخانه داران نیز اشاره کرد و پیگیری برای تشکیل این صنف را که خواسته فعالان این حوزه است مورد تاکید قرار داد.

وی اظهار کرد: صنعت چاپ جزئی از اقتصاد فرهنگ در دنیا محسوب می شود و باید توجه بیشتری نسبت به این حوزه صورت گیرد.

در پایان این همایش که به مناسبت روز صنعت چاپ (۱۱ شهریور) برگزار شد از ۱۹ تن از فعالان حوزه صنعت چاپ استان گیلان تجلیل به عمل آمد.