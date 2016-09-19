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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

رئیس پلیس آگاهی لرستان خبر داد:

کشف ۱۱۱ دستگاه موتورسیکلت پلاک مخدوش در لرستان

کشف ۱۱۱ دستگاه موتورسیکلت پلاک مخدوش در لرستان

خرم آباد- رئیس پلیس آگاهی استان لرستان از کشف ۱۱۱ دستگاه موتورسیکلت ارکان مخدوش در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس نظری با اشاره به کشف ۱۱۱ موتورسیکلت ارکان مخدوش در شش ماهه اول سالجاری توسط کارشناسان خبره احراز اصالت وسایل نقلیه آگاهی لرستان گفت: ارکان موتورسیکلت های توقیفی به طور کامل با استفاده از سنگ گرفته شده و غیر قابل شناسایی بودند که با استفاده روش های علمی و الکترولیز، ارکان اصلی این وسایل ظاهر و کشف شد.

وی بیان داشت: پلیس آگاهی، پلیسی کارآمد و مجهز به آخرین دستاوردهای علمی و پیشرفته روز دنیا بوده و قدرت مقابله با هرگونه اعمال خلافکارانه و مجرمانه سارقان حرفه ای را دارد.    

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان خاطر نشان کرد: موتورسیکلت های کشف شده به مالکان تحویل داده شد.

کد مطلب 3773595

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