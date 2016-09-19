اجرای ۷۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در ابرکوه

علی فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری بیش از ۷۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان ابرکوه خبر داد و اظهار داشت: از جمله برنامه های اجرایی همزمان با هفته دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح، نواختن زنگ مقاومت در مدارس، غباروبی گلزار شهدا، برنامه های فرهنگی و هنری و نمایشگاه عکس و پوستر دفاع مقدس خواهد بود.

وی با اشاره به رشادت و جانفشانی های دانش آموزان در دوران دفاع مقدس پا به پای رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل بیان داشت: برگزاری یادواره ۵۰ تن از شهدای دانش آموز و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی در بین نسل جوان از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در این هفته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابرکوه هفته دفاع مقدس را بیانگر ناکامی قدرت ‌های ایستاده در برابر ملت ایران دانست و گفت: اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت آمیخته با تکریم خانواده شهدا و فرزندان شاهد است که سرکشی از خانواده های معظم شهدا نیز از دیگر برنامه های این هفته در شهرستان ابرکوه است.

وی برپایی ایستگاه صلواتی و پیاده روی خانوادگی، حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه و تجدید پیمان با شهدای دفاع مقدس را از برنامه های شاخص این هفته ابرکوه برشمرد.

فاتحی اجرای برنامه ها در این هفته را فرصتی مناسب برای تبیین حماسه شکوهمند انقلاب اسلامی و رشادت های رزمندگان در دفاع مقدس برشمرد و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت عالی ترین مفاهیم الهی و به پشتیبانی از ولایت فقیه در دفاع مقدس است.