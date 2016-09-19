دشمنی های آمریکا بر علیه ایران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله مهماننواز ظهر دوشنبه در دیدار با پیشکسوتان و اعضای ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان، بابیان اینکه دفاع مقدس یک مسئله مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است اظهار کرد: اگر در دوران دفاع مقدس استقامت و پایداری مردم و لبیک آنها به ندای ولایت نبود، اقتداری که امروز شاهد آن هستیم به وجود نمیآمد.
آیتالله مهماننواز افزود: زمانی مدافع نظام خود هستیم که برای تثبیت عقاید، افکار و اندیشههای خود تا پای جان در این راه استقامت داشته و ثابتقدم باشیم، یعنی همان رویدادی که در دفاع مقدس اتفاق افتاد.
وی تصریح کرد: دست برداشتن از اندیشههای خود به معنای دست برداشتن از نظام خود است، بنابراین امروز نباید در اهداف و اندیشههای انقلابی ذرهای عقبنشینی کرد و باید همسو با مقام معظم رهبری تاآخریننفس در جهت حفظ آرمانهای انقلاب و ارزشهای دفاع مقدس تلاش کرد.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه دفاع از اندیشههای خود و نپذیرفتن اندیشههای طرف مقابل سبب تداوم انقلاب میشود، گفت: دفاع مقدس به معنای کنار آمدن با دشمن نیست چراکه اگر فرد یا گروهی ذرهای از عقاید انقلابی خود کوتاه بیاید در این صورت انقلاب او ادعایی و انقلاب واقعی نیست.
آیتالله مهماننواز هشدار داد: توجه داشته باشیم که انقلاب خود را با افکار ضدانقلابی تلفیق نکنیم و با مخالفان اسلام و دین الهی، همسو نشویم.
وی انقلابی را قرآنی و اسلامی دانست که سیاستها و معیارهای انقلابی بهصورت کامل در آن اجرایی شود و گفت: آمریکا دلش برای ایران نسوخته است و اکنون نیز به دشمنی خود ادامه میدهد.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موضوع برجام عنوان کرد: برجام مسئلهای فریبنده است بنابراین باید حواسها جمع باشد و در این راه به منویات مقام معظم رهبری توجه کنیم.
آیتالله مهماننواز بابیان اینکه باید با دشمنان قسمخورده جبهه اسلام و انقلاب اسلامی اعلام انزجار کنیم، اظهار کرد: امروز دفاع جانانه، پیروی کردن از منویات مقام معظم رهبری است.
وی با تأکید بر اینکه اوضاع جهان امروز بهگونهای است که میخواهد مردم را از یکدیگر جدا و در بین آنها دودستگی ایجاد کند، گفت: برخی آب به آسیاب دشمن میریزند که در این خصوص باید هوشیار بود.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اشارهای نیز به ایام دهه ولایت و امامت داشت و ضمن تبریک این ایام از عید غدیر بهعنوان بزرگترین عید جهان اسلام یادکرد و افزود: مسئله ولایت مهمترین مسئله جهان امروز است.
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