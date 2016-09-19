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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵

معاون میراث فرهنگی مازندران:

بابلسر مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است

بابلسر مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است

بابلسر- معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی مازندران گفت: بابلسر شهری گردشگر پذیر و پرجاذبه است که موردتوجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کشاورز پیش از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رئیس میراث فرهنگی بابلسر افزود: اقتصاد این شهر وابسته به گردشگری است و باید از تمام ظرفیت‌ها برای رونق این صنعت در بابلسر بهره برد.

وی افزود: امیدوارم ارتقای نمایندگی شهرستان بابلسر به اداره موجب پیشبرد بهتر فعالیت‌ها شود.

کشاورز اظهار داشت: تدوین برنامه‌ای جامع و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای توسعه صنعت گردشگری باید سرلوحه مدیریت در اداره بابلسر قرار گیرد.

رئیس جدید اداره میراث فرهنگی بابلسر هم اقتصادی شدن گردشگری در این شهر ساحلی را مهم‌ترین الویت کاری خود عنوان کرد و افزود: مردم این شهر باید ره‌آورد اقتصادی حضور گردشگران را در زندگی خود احساس کنند.

جعفریان افزود: تشکیل کارگروه گردشگری در فرمانداری بابلسر برای توسعه این صنعت ضروری است.

کد مطلب 3773605

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