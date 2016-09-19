ترویج فرهنگ غدیر رسالت خطیر شبکه تبلیغ و روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی دشتکی ظهر دوشنبه در همایش «بانوان ولایی» در شهرستان نهاوند، با اشاره به اینکه امروز بر کسی پوشیده نیست که روحانیت رسالت سنگینی بر عهده دارد، گفت: جامعه روحانیت در حساس‌ترین شرایط پای ارزش‌ها، نظام و انقلاب و ولایت‌فقیه ایستاده است.

وی گفت: رسالت سنگین حوزویان توسعه و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و شیعی است که بعد از انقلاب اسلامی قوت بسیاری گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه آینده روحانیت درخشان است، گفت: طلاب باید به مساجد بیشتر از حسینیه‌ها اهمیت دهند چراکه روحانی در مسجد میزبان و در حسینیه‌ها میهمان است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه در مراسم اعتکاف مساجد، روحانی نیز باید حضور پیدا کند و نسبت به مسائل و مشکلات جوانان پاسخگو باشد، گفت: علم الهی، بازی با الفاظ نیست و علمی که به درد آخرت نخورد و خروجی‌اش ترغیب به عبودیت و انجام تکالیف نباشد، علم محسوب نمی‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه یکی از شگردها در کار تبلیغی این است که با افرادی که وجهه اجتماعی خوبی دارند، رابطه برقرار کرده و با استفاده از موقعیت آن‌ها با مردم در تماس باشیم که این رفتار نوعی تبلیغ مشارکتی است، گفت: هرکسی تا حدی که در توان دارد باید برای تبلیغ دین بکوشد کمااینکه برخی را باید با پول و برخی را بامحبت جذب کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه امام (ره) اوایل انقلاب در مقابل هجوم ارتش رژیم پهلوی به مردم فرمود «سلام مرا به برادران ارتشی برسانید» و همین فرمایش ایشان یک حرکت انقلابی بود و درروند پیروزی انقلاب تأثیر بسزایی گذاشت، گفت: این اقدام نیز یک نمونه از تبلیغ و جذب است.

وی به واقعه غدیر اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران پیوندی قوی با غدیر دارد چراکه اساس شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی ایران برگرفته از غدیر خم است.

حجت‌الاسلام دشتکی بابیان اینکه غدیر خم در دنیای امروز همچنان دشمنان و بد خواهان خود را دارد، افزود: برخی با مستندسازی‌های جعلی به دنبال بی‌هویت کردن انقلاب اسلامی ایران هستند اما با برخورد هوشمندانه و آگاهانه با این جریان‌ها می‌توان جلوی اجرایی شدن نقشه‌های شوم آنان را گرفت.

وی تبلیغات نابجا و فراوان کالاهای خارجی را موجب بی‌رغبتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی به تولیدات ملی کشور دانست و افزود: با مدیریت جهادی و تقویت خودباوری در تولید محصولات باکیفیت داخلی می‌توان برای تحقق هر چه‌بهتر اقتصاد مقاومتی تلاش کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان همچنین با گرامیداشت فرارسیدن هفته‌ دفاع مقدس، ۸ سال مقاومت جانانه در برابر دشمنان انقلاب اسلامی ایران را تاریخی پرافتخار در حیات جمهوری اسلامی کشور دانست و گفت: در سایه رهبر انقلاب راهی که در پیش‌گرفته‌ایم ادامه و خون جوانانمان را پاس خواهیم داشت.