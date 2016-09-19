کتاب «مبانی علوم اجتماعی مدرن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مبانی علوم اجتماعی مدرن»؛ شامل مجموعه مقالاتی در باب علوم اجتماعی نوشته جرالد دیلانتی، فرناندو دومینگوئز روبیرو، پاتریک برت و جان هولموود به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.
کتاب «مبانی علوم اجتماعی مدرن» ترجمۀ بخش اول از کتاب مرجع راتلج در زمینۀ نظریۀ اجتماعی است و به کوشش سیدعلی سیدیفرد ترجمه شده و با مقدمه حجت الاسلام محمدحسین ملکزاده، توسط نشر سدید (انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیهالسلام) و به اهتمام مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.
این کتاب شامل ۳ بخش: مبانی نظریه اجتماعی، نظریه جامعه شناختی معاصر: پیشرفت های پساپارسونزی و فلسفه علوم اجتماعی است.
«مبانی علوم اجتماعی مدرن» ترجمۀ بخش اول از کتاب مرجع راتلج در زمینۀ نظریۀ اجتماعی است که توسط برایان ترنر( -۱۹۴۵) در سال ۲۰۰۹ ویراستاری شده است.
بخش اول این کتاب که با عنوان «مبانی» از سایر بخشها تفکیک شده است، شامل سه مقاله با عنوانهای «مبانی نظریۀ اجتماعی» از جرالد دیلانتی( -۱۹۶۰)، «نظریۀ جامعهشناختی معاصر؛ پیشرفتهای پساپارسونزی» از جان هولموود( -۱۹۵۰) و «فلسفۀ علوم اجتماعی» از فرناندو دومینگوئز روبیرو و پاتریک برت(-۱۹۶۱) میشود.
مقالۀ اول به ریشههای شکلگیری نظریۀ اجتماعی تا عصر پارسونز میپردازد، مقالۀ دوم سیر نظریۀ اجتماعی پس از پارسونز و مباحث و نزاعهای مرتبط با آن را پیگیری میکند. مقالۀ سوم نیز مروری کلی بر جریانات اصلی فلسفۀ علوم اجتماعی دارد. به طور خلاصه میتوان گفت این سه مقاله، ریشههای تاریخی و فلسفی نظریۀ اجتماعی را بررسی میکنند.
این مقالات به صورت مختصر و فشرده به سیر تاریخی شکلگیری نظریۀ اجتماعی در بستر مدرنیته و شکلگیری علم جامعهشناسی و مبانی فلسفی آن میپردازد. مقالات با زبانی کمابیش فنی و فشرده بیان شدهاند و به همین دلیل، این اثر را نمیتوان کتابی مقدماتی در زمینۀ آشنایی با نظریات اجتماعی به حساب آورد.
چاپ اول این کتاب در ۱۴۴ صفحه و به قیمت ۷۰۰۰ تومان منتشر شده است. برای تهیۀ این کتاب میتوانید به سایت مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی سدید مراجعه یا با شمارههای ۰۲۱۶۶۴۸۵۸۵۰، ۰۲۱۶۶۴۸۶۱۲۰ و ۰۹۱۰۹۸۰۵۰۵۵ تماس بگیرید.
نظر شما