به گزارش خبرنگار مهر، علی ورودی ظهر دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران خبرگزاریها تصریح کرد: پوشش تحصیلی دانشآموزان استان در دوره متوسطه اول ۹۳ درصد است که تقریباً با میانگین کشوری برابری میکند.
وی افزود: این در حالی است که در دوره متوسطه دوم پوشش تحصیلی ۷۸ درصد است که با ۱.۵ درصد اختلاف کمتر از میانگین کشوری بوده و بررسیها نشان میدهد دلایل مختلفی عامل این موضوع است.
معاون متوسطه آموزشوپرورش استان متذکر شد: عمده دلایل اقتصادی و اجتماعی است و به ویژه در بین دختران دانشآموز ازدواجهای زودهنگام موجب شده است آمار دانشآموزان با ریزش همراه شود.
به گفته ورودی به دلیل اینکه تحصیل این گروه از دانشآموزان تنها در مدارس فنی و حرفهای و کاردانش امکانپذیر است، آموزشوپرورش به دنبال آسانسازی و ایجاد فرصت تحصیل این گروه در مدارس نظری است.
وی با بیان اینکه سهم دانشآموزان دختر استان شامل ۴۷.۵ درصد از کل است، ادامه داد: تلاش بر این است تمامی دانشآموزان شناسایی شوند تا اگر دانشآموزی به دلیلی از تحصیل باز ماند، زمینه تحصیل وی فراهم شود.
معاون متوسطه آموزشوپرورش استان در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت تجهیز مدارس به سیستمهای نوین آموزشی ادامه داد: استان اردبیل به لحاظ تجهیز مدارس به سیستمهای هوشمند جزو استانهای پیشرو است.
ورودی افزود: پیش از این ۸۰ درصد آموزش دانشآموز به شیوه شنیداری بود اما هم اینک با سیستمهای هوشمند بخش عمده آموزش به دیداری تبدیل شده است.
وی به تجهیز هزار و ۲۰۰ مدرسه به سیستمهای هوشمند اشاره کرد و گفت: علاوه بر این نواحی آموزشی برخوردار از پژوهش سرا و آزمایشگاه مرکزی از ۱۴ مورد به ۱۹ مورد افزایش یافته و تمامی نواحی را پوشش داده است.
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