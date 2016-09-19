به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی، سعید سبحانی اظهار کرد: این اعتبارات تسهیلاتی توسط صندوق کارآفرینی و امید در اختیار متقاضیان خرید ناوگان سواری قرار می‌گیرد.

سبحانی، نرخ کارمزد تسهیلات مزبور را چهار درصد و مدت بازپرداخت آن را پنج سال عنوان کرد و افزود: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده میان این اداره کل و صندوق کارآفرینی و امید، هر متقاضی معادل ۸۰ درصد قیمت خودرو اعتبار تسهیلاتی دریافت می‌کند.

وی تصریح کرد: در این طرح متقاضی، ۲۰ درصد از هزینه‌های خرید خودرو را به‌عنوان آورده تأمین می‌کند و تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بیان داشت: این طرح به‌منظور توسعه حمل‌ونقل در دستور کار قرارگرفته و اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌ها مکلف شده است رانندگان واجد شرایط فعالیت در خطوط بین‌شهری و روستایی و مناطق محروم را برای دریافت این تسهیلات به صندوق مزبور معرفی کند.

سبحانی اظهار کرد: این تسهیلات صرفاً برای خرید خودروی جدید و در راستای افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری و روستایی اختصاص داده‌شده است و شامل تعویض و جایگزینی خودروهای فرسوده نمی‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: تزریق این اعتبار تسهیلاتی می‌تواند در ایجاد اشتغال نیز تأثیرگذار باشد.

وی عنوان کرد: ۲۵ درصد از کل اعتبار منظور شده برای این طرح می‌تواند در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات قرار گیرد.

این مسئول تصریح کرد: شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافربری و دفاتر نمایندگی روستایی و مناطق محروم نیز در صورت داشتن مجوز افزایش ظرفیت، برای خرید حداکثر سه دستگاه موردحمایت قرار می‌گیرند.